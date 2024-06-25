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Происшествия Трагедия в Краснодаре: BMW упала с третьего этажа парковки. Собрали всё, что известно, в одном видео

Трагедия в Краснодаре: BMW упала с третьего этажа парковки. Собрали всё, что известно, в одном видео

Двое взрослых и ребенок, которые находились в машине, погибли на месте

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Сегодня днем в центре Краснодара с третьего яруса парковки торгового-развлекательного центра «Галерея» на проезжую часть упал автомобиль BMW X6. Внутри находились три человека — двое взрослых и один ребенок. Все они погибли на месте, несмотря на усилия медиков.

СУ СК по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело об убийстве (часть 2 статьи 105 УК РФ). При этом после ДТП обычно заводят дело по статье 264 УК РФ — о нарушении правил ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По нашим данным, за рулем автомобиля сидел краснодарский бизнесмен Рафаэль А. На него зарегистрированы ИП, которые связаны с центром восстановления личности «Высота». Там обещают помочь вылечиться от наркомании, алкоголизма и игромании. Личности погибшей женщины и ребенка пока не называются. Не исключено, что мужчина был в машине вместе с семьей.

Номера иномарки узнал владелец городской детейлинг-студии. Он рассказал журналистам, что до трагедии Рафаэль вместе с семьей приезжал к ним в центр супругой и ребенком.

Всё, что известно о трагедии, собрали в одном видео выше.

Онлайн-трансляцию с места происшествия можно прочитать здесь. А по этой ссылке смотрите репортаж наших журналистов.

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