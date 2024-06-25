«Какие у убийц глаза? Безразличные». Вдова убитого в Дагестане батюшки — о теракте и поджоге церкви

Вдова священника рассказала о моменте убийства отца Николая в Свято-Успенском кафедральном соборе в Дербенте Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В воскресенье, 23 июня, в день православного праздника Святой Троицы в Дагестане группа из нескольких боевиков устроила теракты в церкви и синагоге. В православном храме Покрова пресвятой Богородицы в Дербенте, на пороге своего дома, был убит православный священник отец Николай.

Корреспонденту MSK1.RU удалось поговорить с матушкой Валентиной — вдовой убитого священника. Женщина рассказала, что смотрела террористу прямо в глаза и ей не иначе как чудом удалось избежать расправы.



Боевики точно знали, куда они направляются. По рассказам очевидцев, они сразу пошли в келью, где жил священник с семьей. В этот же дом заселялись и другие священнослужители, которые были проездом. Келья находится совсем рядом со входом на территорию собора. Для того чтобы попасть туда, нужно только подняться по невысокой лестнице.



Матушка рассказала, что всё произошло очень быстро, в считаные минуты террорист убил священника, поджег дом и церковь, после чего скрылся. До этого боевики успели устроить перестрелку и убить инспектора тюменской ГАИ.



— Это всё буквально произошло за минут 10. Сначала убили полицейских, потом один мужчина вошел во двор и начал подниматься по лестнице. Батюшка вышел — хотел припугнуть их. Но он же не разговаривает, начал мычать. Хотел сказать, наверное: «Вы что там делаете?» Тут в него и выстрелили, в лицо.



Отец Николай уже не говорил, так как за последний год пережил два инсульта. Ему тяжело было передвигаться — ходил на ходунках. Вместе с ними он и вышел навстречу террористам. Подробнее об отце Николае — у нас на сайте.

Православный храм Покрова пресвятой Богородицы в Дербенте, в который вошли боевики Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Сразу после убийства священника мужчина направил автомат на матушку.



— Батюшку застрелил и пошел ко мне с автоматом, я закричала. Может быть, это на него подействовало. Или меня просто не было в планах на убийство, но он прошел мимо. Видно, решил — «может, она уже совсем». Террорист никому ничем не угрожал, не говорил с нами.

Убитая горем матушка согласилась поговорить с нашими корреспондентами Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











После того как боевик отошел, матушка смогла закрыться в комнате.

Группа, которая орудовала здесь и в Махачкале, знала, кого нужно уничтожить, знали, к кому конкретно идут. У них была прикреплена фотография Николая. матушка Валентина, жена покойного священника

Валентина рассказала корреспонденту MSK1.RU, что она хорошо запомнила террориста, ведь он прошел совсем рядом.



— Когда его фото начали показывать по телевизору, я его узнала, видела его в лицо. Стояла с ним вот совсем рядом, — показывает женщина рукой расстояние не больше метра. — Это был молодой парень. Мы с ним встретились взглядами. Что в глазах? Какие у убийц глаза? Безразличные.

У него была борода аккуратно подстриженная. Не как у наших ваххабитов. Даже не скажешь по нему… Подумаешь, будто турист, если на улице встретишь. матушка Валентина, жена покойного священника

Среди ликвидированных террористов оказался бывший боец ММА Гаджимурад Кагиров, сообщил председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев. Ему было 28 лет. Именно его опознала матушка Валентина. Подробнее о том, что известно о террористах, — в нашем другом материале.



Местные говорят, что прихожанам очень повезло, что террористы не пришли раньше. В воскресенье в храме проходил православный праздник — День Святой Троицы, Пятидесятница. Храм был полон прихожан и их детей. Но к приходу боевиков праздничная служба закончилась и все разошлись.

На момент поджога в храме никого не было Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Также в тот момент дочь убитого священника Ольга вышла с ребенком в магазин, что, возможно, спасло ее.



— В церкви у нас недавно праздник был, так что всё было в зелени для украшения. Он вошел, облил иконы маслом и всё это поджег, — рассказала корреспонденту MSK1.RU матушка.

Боевики подожгли не только здание собора, но и дом священнослужителей Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











После поджога дома священника и здания собора террорист, выходя, обнаружил, что отец Николай, в которого он выстрелил, всё еще жив.



— Когда мужчина шел обратно, он понял, что батюшка еще живой, и порезал ему ножом сонную артерию. На этом всё кончилось. Как мне сказали, пуля, которая попала мужу в лицо, была не навылет.



Сейчас при входе в храм Свято-Успенского собора уже копают могилу для священника. По православной традиции, его нужно похоронить на территории храма за алтарем.

Священнослужителя похоронят под стенами храма Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











К храму уже привезли местных студентов, чтобы помочь убраться: отчистить место от сажи и копоти.













В православном храме Покрова пресвятой Богородицы на улице Ленина в Дербенте тело убитого террористами батюшки готовят к отпеванию. Гроб уже стоит посредине церкви, где его оплакивают родные и близкие. Отпевать батюшку будут вечером на вечерней службе. А прощание и похороны священнослужителя пройдут 26 июня в 11:00 утра у стен родного храма.

Источник: Городские порталы