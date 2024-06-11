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Происшествия В Северной Осетии разбился истребитель Су-34

В Северной Осетии разбился истребитель Су-34

Экипаж бомбардировщика, по предварительным данным, погиб

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Экипаж Су-34 не выжил

В Северной Осетии потерпел крушение российский самолет Су-34. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что экипаж погиб.

Предварительной причиной называется техническая неисправность. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет.

По данным телеграм-канала 112, Су-34 упал в районе села Горный Дзуарикау. На борту находились два пилота, сообщили ТАСС в оперативных службах республики. ЧП произошло в безлюдной местности. На место крушения вылетела комиссия ВКС РФ.

Су-34 — сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. Он предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов в любых метеоусловиях круглосуточно, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей. Также является носителем тактических ядерных зарядов. Принят на вооружение 20 марта 2014 года.

ПО ТЕМЕ
Происшествие Самолет Крушение Су-34 Северная Осетия Минобороны
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