В Северной Осетии разбился истребитель Су-34

В Северной Осетии потерпел крушение российский самолет Су-34. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что экипаж погиб.
Предварительной причиной называется техническая неисправность. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет.
По данным телеграм-канала 112, Су-34 упал в районе села Горный Дзуарикау. На борту находились два пилота, сообщили ТАСС в оперативных службах республики. ЧП произошло в безлюдной местности. На место крушения вылетела комиссия ВКС РФ.
Су-34 — сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. Он предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов в любых метеоусловиях круглосуточно, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей. Также является носителем тактических ядерных зарядов. Принят на вооружение 20 марта 2014 года.