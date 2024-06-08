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Происшествия «Между большегрузами»: два автомобиля столкнулись на новосибирской дороге — момент ДТП попал на видео

«Между большегрузами»: два автомобиля столкнулись на новосибирской дороге — момент ДТП попал на видео

Авария произошла у СНТ «Центральный»

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Момент ДТП попал на видео

В Новосибирской области момент ДТП с участием двух машин попал на видео. Кадры аварии опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

На видео можно заметить, как легковой автомобиль движется по трассе, когда в него сзади врезается грузовик. ДТП случилось на дороге 50н-2116.

Авария произошла перед въездом в СНТ «‎Центральный»

— На кадрах можно заметить, как в результате столкновения автомобиль зажимается между большегрузами, — сообщили в телеграм-канале.

Как сообщалось ранее, авария произошла перед въездом в СНТ «‎Центральный» в Новосибирском районе. На месте происшествия заметили машину скорой помощи.

Накануне в Новосибирске мусоровоз насмерть сбил 85-летнюю женщину. Сибирячка переходила дорогу по пешеходному переходу.

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ДТП Авария Новосибирский район Новосибирская область
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