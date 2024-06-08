«Между большегрузами»: два автомобиля столкнулись на новосибирской дороге — момент ДТП попал на видео

В Новосибирской области момент ДТП с участием двух машин попал на видео. Кадры аварии опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
На видео можно заметить, как легковой автомобиль движется по трассе, когда в него сзади врезается грузовик. ДТП случилось на дороге 50н-2116.
— На кадрах можно заметить, как в результате столкновения автомобиль зажимается между большегрузами, — сообщили в телеграм-канале.
Как сообщалось ранее, авария произошла перед въездом в СНТ «Центральный» в Новосибирском районе. На месте происшествия заметили машину скорой помощи.
Накануне в Новосибирске мусоровоз насмерть сбил 85-летнюю женщину. Сибирячка переходила дорогу по пешеходному переходу.