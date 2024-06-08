Вся задняя часть разбита: под Новосибирском произошло ДТП легковушки и грузовика — видео с места

В Новосибирском районе сегодня, 8 июня, водитель грузовика столкнулся с легковым автомобилем. ДТП произошло на дороге 50н-2116 перед въездом в СНТ «Центральный».
Последствия ДТП попало на видео, которое опубликовали в группе «АСТ-54» во Вконтакте. Как видно на кадрах, у автомобиля разбита задняя часть. На месте происшествия стоит машина скорой помощи. Информации о пострадавших нет.
Корреспондент НГС обратилась за комментарием в пресс-службе Госавтоинспекции, но на момент публикации ответа не было.
Под Новосибирском на Восточном шоссе вчера, 7 июня, автомобиль врезался в бетономешалку, а затем в бетонный забор, который в итоге снес.