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Автобус из Новосибирска попал в страшное ДТП

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Происшествия Вся задняя часть разбита: под Новосибирском произошло ДТП легковушки и грузовика — видео с места

Вся задняя часть разбита: под Новосибирском произошло ДТП легковушки и грузовика — видео с места

На месте происшествия стоит машина скорой помощи

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ДТП произошло в СНТ «Центральный»

В Новосибирском районе сегодня, 8 июня, водитель грузовика столкнулся с легковым автомобилем. ДТП произошло на дороге 50н-2116 перед въездом в СНТ «‎Центральный».

Последствия ДТП попало на видео, которое опубликовали в группе «АСТ-54» во Вконтакте. Как видно на кадрах, у автомобиля разбита задняя часть. На месте происшествия стоит машина скорой помощи. Информации о пострадавших нет.

Судя по кадрам, на месте стоит эвакуатор

Корреспондент НГС обратилась за комментарием в пресс-службе Госавтоинспекции, но на момент публикации ответа не было.

Под Новосибирском на Восточном шоссе вчера, 7 июня, автомобиль врезался в бетономешалку, а затем в бетонный забор, который в итоге снес.

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ДТП Новосибирск СНТ Грузовик
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