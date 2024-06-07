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Происшествия подробности Врезалась в забор и снела его: под Новосибирском Mazda влетела в бетономешалку — фото аварии

Врезалась в забор и снела его: под Новосибирском Mazda влетела в бетономешалку — фото аварии

Жесткое ДТП произошло на Восточном шоссе недалеко от Пашинского переезда

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2 комментария
Сообщается, что в ДТП никто не пострадал

Под Новосибирском на Восточном шоссе произошло жесткое ДТП. Автомобиль врезался в бетономешалку, а затем в бетонный забор, который в итоге снес. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла между станцией Юбилейной и Пашинским переездом в пятницу, 7 июня. Женщина-водитель за рулем автомобиля Mazda Demio въехала в автобетоносмесителем. Затем машина въехала в бетонный забор и снесла его.

— Я участник ДТП, на миксере был. Женщина обгоняла меня, не успела и ударила в передний бампер своей задней дверью, а потом влетела в бетонный забор, — сообщил подписчик сообщества «АСТ-54».

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Женщина была пристегнута. В салоне помимо нее находились двое детей в автокреслах. Сообщается, что в аварии никто не пострадал. НГС обратился за комментарием в полицию. В ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили: ДТП оформляют с материальным ущербом, пострадавших нет.

Ранее НГС писал о том, что утром 6 июня на Логовом шоссе в Кемерове трамвай потерял управление и скатился с горы, столкнувшись с другим вагоном. Несколько человек вылетели на дорогу, всего пострадало около 30 пассажиров.

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ДТП Авария Бетономешалка
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