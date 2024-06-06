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Происшествия Рассматривают две версии ЧП. Всё, что известно о ДТП c трамваями в Кемерове, — коротко

Рассматривают две версии ЧП. Всё, что известно о ДТП c трамваями в Кемерове, — коротко

Пострадали больше сотни пассажиров

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Кабина водителя пострадала больше всего, но человек выжил

Утром 6 июня на Логовом шоссе в Кемерове трамвай потерял управление и скатился с горы, столкнувшись с другим вагоном. Несколько человек вылетели на дорогу, всего пострадало около 30 пассажиров. Наши коллеги из 42.RU коротко рассказывают, что известно к настоящему моменту.

Что произошло?

Около 07:30 утра трамвай № 10 потерял управление и поехал с горы на Логовом шоссе вниз. По дороге он набрал скорость около 80 км/ч, из-за чего люди, находившиеся внутри и стоявшие у дверей, в буквальном смысле слова вылетали из транспорта на проезжую часть. По предварительным данным, причиной произошедшего стал отказ тормозной системы.

Сколько человек пострадало?

Изначально сообщалось о 15 пострадавших, но потом число тех, кто обратился к медикам за помощью стремительно росло.

По последним данным, травмы и повреждения получили более 100 человек. Из них 86 уже выписаны, еще 20 пациентов продолжают лечение в стационаре. Один человек погиб.

Что за трамвай?

В пресс-службе КЭТК NGS42.RU сообщили, что управление потерял вагон АКСМ-60102 белорусского производства. На момент аварии трамвай был в эксплуатации около 16 лет. Согласно открытым данным, поставлять в Кемерово и другие города Кузбасса, например Новокузнецк и Прокопьевск, их стали в 2011 году.

Максимальная скорость, которую он может развивать, — 62 км/ч, вместимость — более 200 человек. В настоящее время трамваи больше не выпускают, их сняли с производства в 2015 году.

Комментарий силовиков

Полиция сообщила, что их сотрудники работали на месте происшествия. Региональный СКР опубликовал несколько видео с путей, а также рассказал о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Прокуратура Кузбасса взяла на контроль расследование.

Следователи опрашивают работников организации, отвечающей за перевозку пассажиров, а также очевидцев и пострадавших. В депо и мэрии проводят обыски.

Причины еще устанавливаются, но пока рассматриваются две версии — техногенная, связанная с состоянием вагона, и человеческий фактор.

Что говорят эксперты?

Мы показали кадры произошедшего транспортным экспертам и попросили их поделиться мнением о возможных причинах аварии. Они считают ситуацию «в целом вопиющей». Также эксперты указывают на то, что подобное могло случиться не только в Кемерове, поскольку во многих городах России подвижной состав сильно изношен, а финансирование происходит «по остаточному принципу».

Кроме этого, депутат Госдумы Александр Толмачев предложили после кемеровской трагедии проверить весь городской и пригородный транспорт в стране.

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Трамвай ДТП Пострадавшие Кемерово
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