Рассматривают две версии ЧП. Всё, что известно о ДТП c трамваями в Кемерове, — коротко

Кабина водителя пострадала больше всего, но человек выжил Источник: Валерия Городецкая / NGS42.RU











Утром 6 июня на Логовом шоссе в Кемерове трамвай потерял управление и скатился с горы, столкнувшись с другим вагоном. Несколько человек вылетели на дорогу, всего пострадало около 30 пассажиров. Наши коллеги из 42.RU коротко рассказывают, что известно к настоящему моменту.



Источник: Сергей Уланов / NGS.RU

Что произошло?

Около 07:30 утра трамвай № 10 потерял управление и поехал с горы на Логовом шоссе вниз. По дороге он набрал скорость около 80 км/ч, из-за чего люди, находившиеся внутри и стоявшие у дверей, в буквальном смысле слова вылетали из транспорта на проезжую часть. По предварительным данным, причиной произошедшего стал отказ тормозной системы.

Источник: читатель NGS42.RU

Сколько человек пострадало?

Изначально сообщалось о 15 пострадавших, но потом число тех, кто обратился к медикам за помощью стремительно росло.

По последним данным, травмы и повреждения получили более 100 человек. Из них 86 уже выписаны, еще 20 пациентов продолжают лечение в стационаре. Один человек погиб.

Что за трамвай?

В пресс-службе КЭТК NGS42.RU сообщили, что управление потерял вагон АКСМ-60102 белорусского производства. На момент аварии трамвай был в эксплуатации около 16 лет. Согласно открытым данным, поставлять в Кемерово и другие города Кузбасса, например Новокузнецк и Прокопьевск, их стали в 2011 году.

Источник: Валерия Городецкая / NGS42.RU











Максимальная скорость, которую он может развивать, — 62 км/ч, вместимость — более 200 человек. В настоящее время трамваи больше не выпускают, их сняли с производства в 2015 году.

Комментарий силовиков

Полиция сообщила, что их сотрудники работали на месте происшествия. Региональный СКР опубликовал несколько видео с путей, а также рассказал о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Прокуратура Кузбасса взяла на контроль расследование.

Следователи опрашивают работников организации, отвечающей за перевозку пассажиров, а также очевидцев и пострадавших. В депо и мэрии проводят обыски.

Причины еще устанавливаются, но пока рассматриваются две версии — техногенная, связанная с состоянием вагона, и человеческий фактор.

Что говорят эксперты?

Мы показали кадры произошедшего транспортным экспертам и попросили их поделиться мнением о возможных причинах аварии. Они считают ситуацию «в целом вопиющей». Также эксперты указывают на то, что подобное могло случиться не только в Кемерове, поскольку во многих городах России подвижной состав сильно изношен, а финансирование происходит «по остаточному принципу».