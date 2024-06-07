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Происшествия Шла по переходу: мусоровоз насмерть сбил 85-летнюю женщину в Новосибирске

Шла по переходу: мусоровоз насмерть сбил 85-летнюю женщину в Новосибирске

Авария произошла в Калининском районе

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Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу

Мусоровоз насмерть сбил 85-летнюю пенсионерку в Калининском районе. Об этом сообщил отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску.

Авария произошла в 12:30 в пятницу, 7 июня, на улице 25 лет Октября. Водитель мусоровоза МКС-3501 ехал в сторону улицы Богдана Хмельницкого и в пути сбил 85-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Женщину госпитализировали, но она умерла от полученных травм.

По факту аварии проводится доследственная проверка. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

В конце мая в Мошковском районе под колеса Volkswagen Polo попал 37-летний пешеход. Мужчина пытался перебежать трассу в темноте.

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