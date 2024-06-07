Шла по переходу: мусоровоз насмерть сбил 85-летнюю женщину в Новосибирске

Мусоровоз насмерть сбил 85-летнюю пенсионерку в Калининском районе. Об этом сообщил отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску.
Авария произошла в 12:30 в пятницу, 7 июня, на улице 25 лет Октября. Водитель мусоровоза МКС-3501 ехал в сторону улицы Богдана Хмельницкого и в пути сбил 85-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Женщину госпитализировали, но она умерла от полученных травм.
По факту аварии проводится доследственная проверка. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
В конце мая в Мошковском районе под колеса Volkswagen Polo попал 37-летний пешеход. Мужчина пытался перебежать трассу в темноте.