«Дома остался малолетний сын»: 20-летняя девушка пропала под Новосибирском

Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU, «Лиза Алерт»











В селе Толмачево пропала 20-летняя Екатерина Шмакова. В последний раз девушка выходила на связь 30 мая 2024 года.



Как рассказала НГС руководитель ДПСО «ЛизаАлерт» Юлия Стецюк, девушка вышла из дома около 20 часов 30 мая.



— Телефон у нее не доступен. Где она находится — никто не знает. У нее дома остался малолетний сын, ранее девушка пропадала, родственники находили ее самостоятельно, — рассказала НГС Стецюк.



Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы, зеленые глаза. В день исчезновения девушка была одета в бежевую куртку, коричневую кофту, черную майку, синие джинсы и белые кроссовки.



Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8 800 700–54–52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.

