НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+21°

облачно, без осадков

ощущается как +19

3 м/c,

зап.

 747мм 28%
Подробнее
1 Пробки
USD 89,38
EUR 96,87
Реклама

СРОЧНО

Звезда «Уральских пельменей» нашла лезвие в туфле

Живут рядом с убийцами
Лучшие события июня
Лето с пользой
Дворцы среди хибар
Необычные дома Новосибирска
Как меняют мэрию
Как не пропустить отпуск
Карта грибных мест
НГС в Telegram
Происшествия «Дома остался малолетний сын»: 20-летняя девушка пропала под Новосибирском

«Дома остался малолетний сын»: 20-летняя девушка пропала под Новосибирском

Информации о местонахождении Екатерины Шмаковой нет с 30 мая

416
2 комментария

В селе Толмачево пропала 20-летняя Екатерина Шмакова. В последний раз девушка выходила на связь 30 мая 2024 года.

Как рассказала НГС руководитель ДПСО «ЛизаАлерт» Юлия Стецюк, девушка вышла из дома около 20 часов 30 мая.

— Телефон у нее не доступен. Где она находится — никто не знает. У нее дома остался малолетний сын, ранее девушка пропадала, родственники находили ее самостоятельно, — рассказала НГС Стецюк.

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы, зеленые глаза. В день исчезновения девушка была одета в бежевую куртку, коричневую кофту, черную майку, синие джинсы и белые кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8 800 700–54–52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.

На выходных в микрорайоне «Просторный пропал мужчина. Он вышел из дома, оставив телефон и документы.

ПО ТЕМЕ
Новосибирская область Пропала девушка ЛизаАлерт Новосибирской области
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Пляжи, веломаршруты и европейские городки. Журналист рассказала, чем заняться в Калининграде и области
Серафима Путиева
Мнение
Ракам — раздавать долги, Весам — ждать сюрпризов: каким будет лето для всех знаков Зодиака
Марина Шумкина
Мнение
«Я абьюзер и деспот, эгоист и нарцисс»: исповедь домашнего тирана — как от его побоев сбежала девушка и отвернулась семья
Иван Б.
Называет себя абьюзером
Рекомендуем
Знакомства

Виталий,  37

Капитан Отчаяние,  47

Наиль,  55

Серж,  37

Успех,  35

Алексей Юша,  55

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

20 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

аренда парикмахерского кресла

14 500 ₽

Добавить объявление