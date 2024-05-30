Что говорят о пожаре под Новосибирском, в котором погибли двое малышей — семья стояла на учете

Возгорание случилось в селе Красноглинное Источник: СУ СК РФ по НСО











В администрации Новосибирского района рассказали о семье двух маленьких мальчиков, которые погибли на пожаре в селе Красноглинное. По данным специалистов, дети были в квартире без присмотра взрослых.



— Семья стояла на учете, с ней работали специалисты. Последний раз комиссия по делам несовершеннолетних рассматривала мать 16 мая 2024 года, — сообщили в телеграм-канале администрации.



Уточняется, что других детей в семье нет. Как заявила НГС жительница дома Олеся, мать одна воспитывала мальчиков. Сибирячка находилась в здании, когда в квартире напротив произошло возгорание.



— Я приехала с работы, хотела детей накормить. Только переоделась, муж говорит, что чем-то пахнет. Мы открыли дверь и уже не могли выйти — я сказала, что надо что-то делать. Накинули одеяло, муж выходил первым, а я — последняя, — сказала Олеся.



Женщина живет на втором этаже двухэтажки по улице Клубная. Она уточнила, что после пожара осталась у родственников — завтра она планирует заехать домой. Всего в здании, где случилось возгорание, находятся 38 квартир.



— Это как общежитие, у нас одном подъезде 4 секции. Первый и второй этажи, где я живу, очень сильно пострадали с левой стороны. С правой — света нет у людей, — сказала сибирячка.

