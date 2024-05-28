Над Московской областью сбили беспилотник. Обломки рухнули на частный дом

На фото предполагаемые следы от беспилотника Источник: «REGIONS.RU | Новости Подмосковья» / T.me











Вечером 27 мая в Балашихе раздались звуки взрывов. Это произошло около 9 вечера, сообщают читатели MSK1.RU и городские Telegram-каналы.



По словам читательницы MSK1.RU, звук взрыва был отчетливый и очень громкий.

— Живу в Балашихе, ул. Лесные поляны, шла с электрички и было 2 громких взрыва. У меня с балкона всё ок, ничего не видно, но взрывы были приличные. В районе 20:40–20:45, — сообщает девушка.

Самолеты изменили курсы взлетов и посадок в столичные аэропорты вечером 27 мая в Подмосковье, сообщили ТАСС в авиационных службах.

Позже губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в микрорайоне Кучино в Балашихе система ПВО сбила БПЛА — обломки упали на частный дом.

— С восстановлением дома мы обязательно поможем. Жители Балашихи могли слышать хлопки — прошу сохранять спокойствие, все службы работают на месте.