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Происшествия Над Московской областью сбили беспилотник. Обломки рухнули на частный дом

Над Московской областью сбили беспилотник. Обломки рухнули на частный дом

Жители пожаловались на жуткий грохот

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На фото предполагаемые следы от беспилотника

Вечером 27 мая в Балашихе раздались звуки взрывов. Это произошло около 9 вечера, сообщают читатели MSK1.RU и городские Telegram-каналы.

По словам читательницы MSK1.RU, звук взрыва был отчетливый и очень громкий.

— Живу в Балашихе, ул. Лесные поляны, шла с электрички и было 2 громких взрыва. У меня с балкона всё ок, ничего не видно, но взрывы были приличные. В районе 20:40–20:45, — сообщает девушка.

Самолеты изменили курсы взлетов и посадок в столичные аэропорты вечером 27 мая в Подмосковье, сообщили ТАСС в авиационных службах.

Позже губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в микрорайоне Кучино в Балашихе система ПВО сбила БПЛА — обломки упали на частный дом.

— С восстановлением дома мы обязательно поможем. Жители Балашихи могли слышать хлопки — прошу сохранять спокойствие, все службы работают на месте.

В Минобороны сообщили, что около 21:00 над территорией Московской области был уничтожен «малоразмерный воздушный шар».

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Взрыв Балашиха
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