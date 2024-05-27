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Женщина попала под поезд — ей оторвало ноги

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Происшествия Оторвало ноги: под Новосибирском женщина пыталась перейти пути под вагоном поезда

Оторвало ноги: под Новосибирском женщина пыталась перейти пути под вагоном поезда

Следователи проводят проверку по факту происшествия

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Инцидент произошел 27 мая

В Чулымском районе Новосибирской области женщина попала под грузовой поезд. Об этом сообщила пресс-служба транспортной полиции Сибири.

Инцидент произошел на железнодорожной станции Чулымская. 35-летняя женщина пыталась перейти железную дорогу под вагоном грузового поезда. В этот момент состав начал движение и оторвал потерпевшей ноги. Ее доставили в больницу.

В пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России сообщили, что на место происшествия отправилась оперативно-следственная группа. Проводится проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

В конце апреля под поезд на станции Мошково попал 38-летний мужчина. Сибиряк переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

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