НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+7°

пасмурно, сильный дождь

ощущается как +3

4 м/c,

сев.

 749мм 84%
Подробнее
2 Пробки
USD 89,70
EUR 97,10
Реклама

СРОЧНО

В Новосибирской области выпал снег

Байкер и таксист на дороге
Неделя добра
Приговор Турбину
Что с выпускными
Жилье в Стоквартирном доме
Врачи о главных проблемах
Последний звонок на набережной
Такие дома строят в городе
Овации стоя для героев НГС
НГС в Telegram
Происшествия Уровень воды в Оби превысил критическую отметку: как топит Алтай и когда закончится паводок

Уровень воды в Оби превысил критическую отметку: как топит Алтай и когда закончится паводок

В поселке Затон открыли пункт временного размещения

838
1 комментарий
В поселке Затон ввели режим повышенной готовности

В Алтайском крае проходит вторая волна паводка. Уровень воды в Оби-Барнаул почти достиг критической отметки — 557 см (опасный уровень — 560 см).

Официальный телеграм-канал МЧС по региону сообщает, что в ближайшие дни в реке Обь — село Усть-Чарышская Пристань ожидается подъем воды. Специалисты прогнозируют уровень 575–590 см. Это на 10 сантиметров выше опасной отметки. Не исключено подтопление прибрежных территорий села.

— В верховьях рек Республики Алтай наблюдается падение уровней воды (по реке Бия — спад на 12–17 см за сутки, по реке Катунь — на 24–54 см), что в последующем приведет к стабилизации и на реке Обь, — говорится в сообщении.

Уровень воды в Оби-Барнаул почти достиг критического уровня

Пока самая сложная обстановка в Затоне. Там объявили режим повышенной готовности. А также работает оперативная группа ведомства. Спасатели применяют беспилотники для мониторинга обстановки.

По данным на 25 мая подтоплено 22 приусадебных участка

По данным на 25 мая подтоплено 22 приусадебных участка, в дома вода еще не добралась.

В Затоне работает опергруппа МЧС и с помощью беспилотников мониторит обстановку

В школе № 1 подготовили пункт временного размещения для жителей поселка. Туда уже записались 89 человек. Всего там 100 мест. На базе школы развернули спальные места, комнату матери и ребенка и помещения для приема пищи.

Синоптики алтайского гидрометцентра ожидают, что скоро ситуация улучшится.

— Ожидается стабилизация уровня воды без существенных спадов, так как в верховьях прогнозируются дожди. С 27 мая прогнозируются очень сильные осадки по всему водосбору реки Оби, заметнее всего — в горах. Однако это может привести к повышению уровня воды, — объяснил замначальника краевого ЦГМС Александр Люцигер.

Если вас топит, звоните по номеру 112.

Ранее новосибирское СНТ затопило по пояс. Кадры улиц, до которых добрался паводок.

ПО ТЕМЕ
Новости Алтая Новости Барнаула Паводок в Алтайском крае
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Называли фанерой и путали с наркоманкой. Как журналист больше 10 лет набирала вес и сталкивалась с буллингом
Катерина Абдулова
Корреспондент 86.RU
Мнение
Аспирин-то за что? Обсуждаем (бес)полезность списка лекарств, запрещающих вождение
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
Время легкости и общения: что стоит делать в полнолуние в Стрельце — советы астролога
Елена Голубева
Рекомендуем
Знакомства

Ksu,  53

Pavel,  44

Иван ,  31

Olga2808,  37

Виктория,  38

Александр,  45

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление