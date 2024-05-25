Уровень воды в Оби превысил критическую отметку: как топит Алтай и когда закончится паводок

Официальный телеграм-канал МЧС по региону сообщает, что в ближайшие дни в реке Обь — село Усть-Чарышская Пристань ожидается подъем воды. Специалисты прогнозируют уровень 575–590 см. Это на 10 сантиметров выше опасной отметки. Не исключено подтопление прибрежных территорий села.

— В верховьях рек Республики Алтай наблюдается падение уровней воды (по реке Бия — спад на 12–17 см за сутки, по реке Катунь — на 24–54 см), что в последующем приведет к стабилизации и на реке Обь, — говорится в сообщении.