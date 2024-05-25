Уровень воды в Оби превысил критическую отметку: как топит Алтай и когда закончится паводок

В Алтайском крае проходит вторая волна паводка. Уровень воды в Оби-Барнаул почти достиг критической отметки — 557 см (опасный уровень — 560 см).
Официальный телеграм-канал МЧС по региону сообщает, что в ближайшие дни в реке Обь — село Усть-Чарышская Пристань ожидается подъем воды. Специалисты прогнозируют уровень 575–590 см. Это на 10 сантиметров выше опасной отметки. Не исключено подтопление прибрежных территорий села.
— В верховьях рек Республики Алтай наблюдается падение уровней воды (по реке Бия — спад на 12–17 см за сутки, по реке Катунь — на 24–54 см), что в последующем приведет к стабилизации и на реке Обь, — говорится в сообщении.
Пока самая сложная обстановка в Затоне. Там объявили режим повышенной готовности. А также работает оперативная группа ведомства. Спасатели применяют беспилотники для мониторинга обстановки.
По данным на 25 мая подтоплено 22 приусадебных участка, в дома вода еще не добралась.
В школе № 1 подготовили пункт временного размещения для жителей поселка. Туда уже записались 89 человек. Всего там 100 мест. На базе школы развернули спальные места, комнату матери и ребенка и помещения для приема пищи.
Синоптики алтайского гидрометцентра ожидают, что скоро ситуация улучшится.
— Ожидается стабилизация уровня воды без существенных спадов, так как в верховьях прогнозируются дожди. С 27 мая прогнозируются очень сильные осадки по всему водосбору реки Оби, заметнее всего — в горах. Однако это может привести к повышению уровня воды, — объяснил замначальника краевого ЦГМС Александр Люцигер.
Если вас топит, звоните по номеру 112.
Ранее новосибирское СНТ затопило по пояс. Кадры улиц, до которых добрался паводок.