НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+11°

облачно, без осадков

ощущается как +8

4 м/c,

сев.

 750мм 69%
Подробнее
4 Пробки
USD 89,70
EUR 97,10
Реклама

СРОЧНО

В работе Telegram произошел массовый сбой

Без света и воды из-за дождя
Неделя добра
Мошенничество регоператора
Что с выпускными
Овации стоя для героев НГС
Врачи о главных проблемах
Подросток с оружием
Такие дома строят в городе
НГС в Telegram
Происшествия «Поскользнулся на мокрой крыше»: сибиряк упал с высоты во время ремонта кровли — он погиб

«Поскользнулся на мокрой крыше»: сибиряк упал с высоты во время ремонта кровли — он погиб

Следователи возбудили уголовное дело

2 958
16 комментариев
Инцидент случился 24 мая

В Барнауле 23-летний рабочий упал с высоты четвертого этажа и погиб. Из-за смерти мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По предварительным данным следствия, инцидент случился в пятницу, 24 мая. Одна из подрядных организаций выполняла ремонт кровли многоквартирного дома по проспекту Ленина в Барнауле.

— Днем 24 мая 2024 года в результате допущенных нарушений 23-летний наемный рабочий поскользнулся на мокрой крыше и упал с высоты четвертого этажа. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, — сказано в сообщении.

По факту гибели рабочего в регионе возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Сотрудниками ведомства проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

В прошлом году в Новосибирске возбудили уголовное дело из-за гибели рабочего. Его раздавило железобетонной плитой.

ПО ТЕМЕ
Гибель рабочего Барнаул Уголовное дело Следователи СК
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Называли фанерой и путали с наркоманкой. Как журналист больше 10 лет набирала вес и сталкивалась с буллингом
Катерина Абдулова
Корреспондент 86.RU
Мнение
Аспирин-то за что? Обсуждаем (бес)полезность списка лекарств, запрещающих вождение
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
Время легкости и общения: что стоит делать в полнолуние в Стрельце — советы астролога
Елена Голубева
Рекомендуем
Знакомства

Иван,  41

Майская,  47

Александр,  28

Dmitry,  46

Еll,  52

Татьяна,  39

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление