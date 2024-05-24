«Поскользнулся на мокрой крыше»: сибиряк упал с высоты во время ремонта кровли — он погиб

В Барнауле 23-летний рабочий упал с высоты четвертого этажа и погиб. Из-за смерти мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
По предварительным данным следствия, инцидент случился в пятницу, 24 мая. Одна из подрядных организаций выполняла ремонт кровли многоквартирного дома по проспекту Ленина в Барнауле.
— Днем 24 мая 2024 года в результате допущенных нарушений 23-летний наемный рабочий поскользнулся на мокрой крыше и упал с высоты четвертого этажа. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, — сказано в сообщении.
По факту гибели рабочего в регионе возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Сотрудниками ведомства проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.
В прошлом году в Новосибирске возбудили уголовное дело из-за гибели рабочего. Его раздавило железобетонной плитой.