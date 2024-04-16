«Просим полного возмещения ущерба»: жители затопленного поселка под Оренбургом обратились к Путину

«Просим полного возмещения ущерба»: жители затопленного посёлка под Оренбургом обратились к Путину Источник: Георгий Тюрин / ВКонтакте











Оренбургская область уже вторую неделю страдает от небывалого паводка, который принес массу проблем. Затопленный Орск, подтопленные районы Оренбурга, вода в Новотроицке, критическая ситуация в Илеке — такого местные жители не видели никогда. Множество людей вынуждены пережидать стихию у родственников и в пунктах временного размещения, едва успев вытащить из своих домов ценные вещи и животных. Уже началась предварительная оценка ущерба и пострадавшим поступают первые выплаты от властей, но далеко не все уверены, что денег хватит на полное восстановление. Подробности — в материале наших коллег из 56.RU.



Позиция пострадавших

В коттеджном поселке «Дубовый плес» из Оренбурга все дома ушли под воду буквально по самую крышу. Здесь проживают порядка 1000 человек (есть и пенсионеры, и инвалиды, и дети, и семьи участников СВО). У каждой второй семьи — ипотеки и кредиты. Оренбуржцы не верят, что получат от местных чиновников адекватную сумму, и решили записать видеообращение Владимиру Путину.

У многих есть второе жилье в собственности, но как наличие этого жилья может полностью отменить выплаты в случае ЧС? Источник: Георгий Тюрин / ВКонтакте

— В один миг мы потеряли всё! Оповещения населения о приближающейся большой воде и необходимости эвакуации были несвоевременными . Многие в спешке собирали вещи и документы, оставляя дома один на один со стихией. Наши техника и мебель сейчас находится под водой. Более десяти дней мы ютимся у родственников, в ПВР, снимаем на последние деньги жилье, идем в пункты выдачи гуманитарной помощи, продолжаем платить ипотеки и кредиты, — рассказывают пострадавшие.

«У многих есть второе жилье в собственности, но как наличие этого жилья может полностью отменить выплаты в случае ЧС?» жители поселка «Дубовый плес»

— Мы законопослушно платим все налоги. Местная власть разводит бюрократию с выплатами материальной помощи . Поселок новый: многие не успели оформить прописку и, согласно заявлению властей, не считаются пострадавшими. Мы вынуждены доказывать, что нуждаемся в выплатах.

Уважаемый Владимир Владимирович! Совсем недавно мы отдали свой голос за единую великую страну и счастливое будущее нашего народа. Этот год — Год семьи. Сегодня мы слезно просим вас (как гаранта Конституции) полного возмещения материального ущерба из-за чрезвычайной ситуации федерального характера, — заключили оренбуржцы.



Позиция властей

Отметим, что власти в Оренбургской области неоднократно разъясняли порядок выплат и кому что полагается. Для пострадавших от паводка создан специальный ресурс, где можно получить ответы на все вопросы. Ключевые тезисы — надо подождать, вопросы будут решены .

Например, министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин в докладе Владимиру Путину заявлял следующее:

— Есть у людей, конечно, ряд вопросов, как будут компенсироваться утонувшие машины, какая-то недвижимость, какая компенсация произойдет по ипотеке по ряду объектов, появились просьбы по ипотечным каникулам. Здесь, Владимир Владимирович, мы тоже эту работу вместе с правительственной комиссией, с Александром Вячеславовичем отработаем.

Очень большое количество объектов у нас связано с СНТ, то есть садовые товарищества и дачные кооперативы. Часть объектов оформлены как жилье, часть не оформлены. Здесь мы тоже совместно отрабатываем вопросы и процедуры, как решать это и на федеральном уровне. У нас есть некоторая недорегулированность, но мы, Владимир Владимирович, отработаем этот момент , — докладывал Файзуллин.

А вот таким образом высказывался губернатор Денис Паслер:

— Мы постоянно встречаемся с жителями, чтобы выяснить все самые острые вопросы, которые волнуют людей. На контроле — каждый случай. Продолжают поступать заявления пострадавших на выплаты — более 313 тысяч заявлений по региону. Оренбуржцам уже выплачено 342 млн рублей — это единовременная материальная помощь и финансовая помощь в связи с утратой имущества.

Работа идет в круглосуточном режиме. Мы наращиваем ресурсы для ликвидации последствий паводка , готовим нормативно-правовую базу, чтобы поддержать бизнес и снизить налоги, работаем по всем направлениям, — говорил Денис Паслер.

Какую сумму получили пострадавшие от паводка:

По информации регионального правительства, по состоянию на 16 апреля поступило 327 747 заявлений от жителей на получение выплат. В работу принято 304 901 заявление.

Приняты решения о назначении выплат 28 744 оренбуржцам, в том числе:

единовременной материальной помощи (по 20 тысяч рублей) — 28 452 человека; (547,62 млн рублей)

финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости в результате паводка в размере (от 50 до 100 тысяч рублей) — 292 человека (13,55 млн. рублей)

О возмещении потерянной недвижимости говорить еще рано (проводится оценка, вода спала далеко не везде). Если комиссия признает, что дом подлежит сносу, то пострадавшим будет полагаться выплата на приобретение другого жилья. Она будет рассчитываться из нормы, умноженной на 68 712 рублей:

на 1 человека полагается 33 квадратных метра;

на 2 человек — 42 квадратных метра;

на 3 и более человек — по 18 квадратных метров на каждого.

Если семья владела домом меньшей площади, то жилье большей получить не получится. Во всех случаях — «не более ранее занимаемой площади».

Также согласно федеральному законодательству, эти выплаты смогут получить только те люди, которые не имеют в собственности иного жилья или доли в праве общей собственности на иное жилое помещение, пригодное для проживания (чем и недовольны жители «Дубового плеса».