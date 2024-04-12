19-летний новосибирец разрисовал фасад администрации в Краснодаре — видео с признанием

Сибиряка привлекли к административной ответственности Источник: «Полиция Краснодара» / телеграм-канал











В Краснодаре полицейские задержали 19-летнего жителя Новосибирска. Сибиряк разрисовал фасад здания городской администрации на улице Красной. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.



Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел ночью 10 апреля. Молодой человек нанес аэрозольной краской надписи на здание, его действия зафиксировали камеры видеонаблюдения. Благодаря этому сотрудники установили приметы правонарушителя и маршрут его передвижения.



Сибиряка привлекли к административной ответственности. Речь идет о ст. 3.2. закона Краснодарского края № 608 «Об административных правонарушениях».



— За повреждение или изменение фасадов (внешнего облика) зданий, строений и сооружений, ограждений или нанесение на них надписей и рисунков, предусмотрено наложение на граждан административного штрафа в размере от одной до трех тысяч рублей, — уточнили в ведомстве.



Источник: «Полиция Краснодара» / телеграм-канал

В полиции опубликовали момент произошедшего. На кадрах видно, как молодой человек наносит буквы на стену административного здания, а затем уходит. В ведомстве также разместили запись, на которой сибиряк рассказывает о своих действиях. Он принес извинения за то, что сделал надпись на административном здании, а не рядом.



— А если это не административное здание, считаете, что это нормально? — спрашивает автор видео.



— Я выражаю так, — сказал молодой человек. — Хип-хоп культура.

