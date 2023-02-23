Вандалы разрисовали здание на Красном проспекте в Новосибирске

В центре Новосибирска на здании Облпотребсоюза по адресу Красный проспект, 29 неизвестные нарисовали граффити с помощью баллончика.
Видео с вандалом появилось в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». На ролике видно, как около здания на Красном проспекте собрались несколько парней. Один из них с помощью баллончика синего цвета наносит изображение. После парни осматривают рисунок и смеются.
Сегодня, 23 февраля, граффити на стене закрасили, но следы от рисунка остались.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы узнать подробности инцидента. Информацию обещали уточнить позже.
Недавно мы писали о том, что неизвестные вандалы уронили на конечной остановке «Полевая» на Затулинском жилмассиве туалет для водителей. Он простоял один день.