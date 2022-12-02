Вандалы уронили туалет для водителей автобусов на Затулинке — он простоял один день

Проблема туалетов для водителей на конечных остановках ранее уже затрагивалась на НГС. Недавно мы писали, что на конечной общественного транспорта «Ключ-Камышенское плато» туалет совсем убрали. Кроме того, водителям стало негде ставить транспорт, потому что парковку для автобусов отдали магазину, а на подъезде к остановке стоит столб.