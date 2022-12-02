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Вандалы уронили туалет для водителей автобусов на Затулинке — он простоял один день

В отстойнике, где паркуют автобусы, по словам местного жителя, нет удобств

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Как рассказал местный житель, туалет простоял один день

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На конечной остановке «Полевая» на Затулинском жилмассиве в Новосибирске, туалет для водителей и кондукторов простоял один день.

По словам очевидца, строение установили днем 1 декабря, а утром 2 декабря туалет уже лежал на земле. Как рассказал корреспонденту НГС местный житель Андрей, когда конечную остановку перенесли на «Полевую», то сделали отстойник для работников общественного транспорта без удобств. 1 декабря около самой остановки «Полевая», а не в отстойнике установили туалет.

— Почему-то туалет установили на остановке, а не в отстойнике, где паркуют автобусы. Туалет появился на этом месте 1 декабря, примерно в обед, сегодня утром он уже валялся в полуразбитом состоянии на проезжей части, сами водители убрали его в остановочный карман, — сообщил НГС Андрей.

Поступало обращение в полицию о вандализме, в пресс-службе ГУ МВД по НСО оперативно узнать не смогли и попросили письменный запрос.

НГС обратился также за комментарием по ситуации в мэрию Новосибирска.

Проблема туалетов для водителей на конечных остановках ранее уже затрагивалась на НГС. Недавно мы писали, что на конечной общественного транспорта «Ключ-Камышенское плато» туалет совсем убрали. Кроме того, водителям стало негде ставить транспорт, потому что парковку для автобусов отдали магазину, а на подъезде к остановке стоит столб.

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Водитель автобусаКонечная остановкаТуалетОбщественный транспортЗатулинский жилмассив
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