Вандалы уронили туалет для водителей автобусов на Затулинке — он простоял один день

На конечной остановке «Полевая» на Затулинском жилмассиве в Новосибирске, туалет для водителей и кондукторов простоял один день.
По словам очевидца, строение установили днем 1 декабря, а утром 2 декабря туалет уже лежал на земле. Как рассказал корреспонденту НГС местный житель Андрей, когда конечную остановку перенесли на «Полевую», то сделали отстойник для работников общественного транспорта без удобств. 1 декабря около самой остановки «Полевая», а не в отстойнике установили туалет.
— Почему-то туалет установили на остановке, а не в отстойнике, где паркуют автобусы. Туалет появился на этом месте 1 декабря, примерно в обед, сегодня утром он уже валялся в полуразбитом состоянии на проезжей части, сами водители убрали его в остановочный карман, — сообщил НГС Андрей.
Поступало обращение в полицию о вандализме, в пресс-службе ГУ МВД по НСО оперативно узнать не смогли и попросили письменный запрос.
НГС обратился также за комментарием по ситуации в мэрию Новосибирска.
Проблема туалетов для водителей на конечных остановках ранее уже затрагивалась на НГС. Недавно мы писали, что на конечной общественного транспорта «Ключ-Камышенское плато» туалет совсем убрали. Кроме того, водителям стало негде ставить транспорт, потому что парковку для автобусов отдали магазину, а на подъезде к остановке стоит столб.