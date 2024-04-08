«Боюсь представить, что осталось от тела»: новосибирца, пропавшего после теракта в «Крокус Сити Холле», признали мертвым

В Москве пройдет прощание с Григорием для коллег Источник: предоставлено сестрой мужчины, Артем Устюжанин / MSK1.RU











Новосибирца Григория Будько, пропавшего во время теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве, признали мертвым. Об этом НГС сообщала его сестра Ульяна. Следователи идентифицировали его тело.

— Сегодня позвонили из Следственного комитета, Григорий идентифицирован, погиб. Следователи сказали, что останки нашли, рассортировали. Боюсь представить, что там осталось от тела. Я завтра из Новосибирска вылетаю в Москву, в среду я иду в морг забирать его, — пояснила сибирячка.



Как рассказала Ульяна, в четверг в Москве пройдет прощание с Григорием для коллег. Похороны пройдут в Новосибирске. Когда состоятся похороны, Ульяна сообщит позже.



Ранее НГС писал, что 22 марта Григорий пошел на концерт группы «Пикник» с будущей тещей. По словам Ульяны, за пять минут до случившегося брат отправил ей фотографию из концертного зала. После теракта Григория внесли в список погибших.



Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким Григория Будько.

