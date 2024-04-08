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Происшествия Теракт в Crocus City Hall эксклюзив «Боюсь представить, что осталось от тела»: новосибирца, пропавшего после теракта в «Крокус Сити Холле», признали мертвым

«Боюсь представить, что осталось от тела»: новосибирца, пропавшего после теракта в «Крокус Сити Холле», признали мертвым

Похороны пройдут в Новосибирске

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В Москве пройдет прощание с Григорием для коллег

Новосибирца Григория Будько, пропавшего во время теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве, признали мертвым. Об этом НГС сообщала его сестра Ульяна. Следователи идентифицировали его тело.

— Сегодня позвонили из Следственного комитета, Григорий идентифицирован, погиб. Следователи сказали, что останки нашли, рассортировали. Боюсь представить, что там осталось от тела. Я завтра из Новосибирска вылетаю в Москву, в среду я иду в морг забирать его, — пояснила сибирячка.

Как рассказала Ульяна, в четверг в Москве пройдет прощание с Григорием для коллег. Похороны пройдут в Новосибирске. Когда состоятся похороны, Ульяна сообщит позже.

Ранее НГС писал, что 22 марта Григорий пошел на концерт группы «Пикник» с будущей тещей. По словам Ульяны, за пять минут до случившегося брат отправил ей фотографию из концертного зала. После теракта Григория внесли в список погибших.

Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким Григория Будько.

Вечером 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» раздались выстрелы. Четверо налетчиков открыли огонь по людям, собравшимся в концертном зале на выступление группы «Пикник», а после подожгли здание. Не все погибшие еще опознаны.

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