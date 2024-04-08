«Боюсь представить, что осталось от тела»: новосибирца, пропавшего после теракта в «Крокус Сити Холле», признали мертвым

Новосибирца Григория Будько, пропавшего во время теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве, признали мертвым. Об этом НГС сообщала его сестра Ульяна. Следователи идентифицировали его тело.
— Сегодня позвонили из Следственного комитета, Григорий идентифицирован, погиб. Следователи сказали, что останки нашли, рассортировали. Боюсь представить, что там осталось от тела. Я завтра из Новосибирска вылетаю в Москву, в среду я иду в морг забирать его, — пояснила сибирячка.
Как рассказала Ульяна, в четверг в Москве пройдет прощание с Григорием для коллег. Похороны пройдут в Новосибирске. Когда состоятся похороны, Ульяна сообщит позже.
Ранее НГС писал, что 22 марта Григорий пошел на концерт группы «Пикник» с будущей тещей. По словам Ульяны, за пять минут до случившегося брат отправил ей фотографию из концертного зала. После теракта Григория внесли в список погибших.
Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким Григория Будько.
Вечером 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» раздались выстрелы. Четверо налетчиков открыли огонь по людям, собравшимся в концертном зале на выступление группы «Пикник», а после подожгли здание. Не все погибшие еще опознаны.