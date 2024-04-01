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Происшествия «Галя зарезала одну из них»: сибирячка устроила поножовщину в Куйбышеве

«Галя зарезала одну из них»: сибирячка устроила поножовщину в Куйбышеве

На место выезжала полиция

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На место выезжали сотрудники полиции

В городе Куйбышеве Новосибирской области местная жительница зарезала женщину. Информация об этом появилась в группе «Новости дня Каинск и Барабинск» во «ВКонтакте». Инцидент произошел на выходных.

Подписчица группы написала, что в квартиру к жительнице Куйбышева пришли две женщины. Они распивали спиртное, после чего хозяйка квартиры ударила ножом гостью.

— К ней пришли две женщины и пили, и наша Галя зарезала одну из них, — написала сибирячка Юлия.

По информации другого подписчика, пострадавшая скончалась. На место приезжали машины полиции.

В пресс-службе МВД по Новосибирской области подтвердили, что сообщение по этому факту поступало. НГС обратился Следственный комитет по региону, чтобы узнать подробности произошедшего. На момент публикации ответ не поступил.

На прошлой неделе следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Бердска, которого обвиняют в убийстве племянника.

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