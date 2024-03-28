«Папа был на этаже с бытовой техникой»: в ТЦ объяснили, как девочка оказалась на эскалаторе, который протащил ее вверх

Случай произошел в 7 часов вечера 27 марта Источник: АСТ-54 / Vk.com











В новосибирском ТЦ Golden Field объяснили, как девочка оказалась на эскалаторе, который протащил ее вверх. В администрации магазина утверждают, что папа ребенка засмотрелся на бытовую технику в витринах.



— Случай произошел в 7 часов вечера, эскалаторы были в исправном состоянии, парень подбежал, это работник ДНС. Выключил эскалатор. Девочка без травм, даже одежда не пострадала, — отметила директор ТЦ, которая представилась Светланой.



При этом, женщина отметила: охрана ТЦ регулярно жалуется на родителей, которые, гуляя по отделам торгового комплекса, засматриваются на витрины, и упускают из виду своих детей. В этот раз, по словам директора, произошел аналогичный случай.



— Родители приходят с детьми, и дети, бывает, прыгают с эскалатора на площадку. Охрана делает замечания, они еще и ворчат. Папа где-то смотрел чего-то там на третьем этаже — там же бытовая техника, много что можно посмотреть. А ребенок остался без присмотра, — заключила директор.



Ранее НГС писал о том, что автомобиль обстреляли на парковке ТЦ в Новосибирске. Внутри находился ребенок.

