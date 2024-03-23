«Муж позвонил из зала и сказал, что горит». Родные дежурят у больниц, куда отвезли раненных в Crocus City Hall

Люди всю ночь дежурили у больницы Источник: Роман Красильников / MSK1.RU











Вечером 22 марта в подмосковном Красногорске произошел теракт. Неизвестные в масках ворвались в концертный зал Crocus City Hall и открыли стрельбу. По последним данным, 40 человек погибли, 146 пострадали, 60 из них находятся в тяжелом состоянии. Часть раненых доставили в Главную Красногорскую больницу. Наши коллеги из MSK1.RU рассказывают, что там происходило ночью, общались с родными пострадавших, которых, несмотря на позднюю ночь, возле больницы было немало.

Первый наш собеседник представился Андреем — он сам был в зале, где должен был начаться концерт группы «Пикник», но вместо музыкантов в зал ворвались вооруженные люди. По словам собеседника, он вместе с женой и другими зрителями побежали к запасному выходу. Андрей видел, как начался пожар и как террористы с оружием открыли огонь по людям.

— Мы выбежали. Жену ранили в ногу, — рассказал Андрей MSK1.RU. — Они шли с автоматом в камуфляже и прям в упор стреляли в людей.



Источник: Роман Красильников / MSK1.RU

Андрею и его жене чудом удалось выбраться из здания, в котором стреляли террористы. Лично он видел двух. Неравнодушные люди помогли ему довезти раненую жену до ближайшей скорой помощи, откуда ее доставили в Городскую больницу № 1 Красногорска. Супругу Андрея сразу прооперировали — извлекли пулю.



— У жены ранение было, кровь текла. Вытащили ее на улицу. Первая же машина попавшаяся остановилась. Молодцы люди, взяли в машину ее и к скорой отвезли, — рассказывал Андрей. — С ней всё нормально. Она уже в палате, но к ней не пускают.



К жене не пускают, но Андрей продолжает дежурить перед входом в больницу, как и многие другие родственники раненых, которым на территорию больницы путь закрыт. Они просят, умоляют назвать имена тех, кто госпитализирован в это медучреждение, но охранники им говорят, что нужно ждать утра.

Источник: Роман Красильников / MSK1.RU

— Муж мне звонил из зала и говорил, что он горит! Понимаете? Как получить информацию о его состоянии? Пожалуйста... — со слезами говорила женщина охранникам больницы. Своего имени журналистам она называть не захотела.

Еще двое человек, дежуривших у больницы, рассказали корреспонденту MSK1.RU, что в Главной Красногорской больнице у них находится мать друга. Внутрь их тоже не пустили и ничего не сообщили о состоянии женщины.

— Она звонила из туалета, когда всё началось. Говорила про выстрелы и дым, а потом пропала связь, — рассказал корреспонденту MSK1.RU один из собеседников.

Дежурили возле больницы и те, кто сам пострадал в теракте. Одна из женщин рассказала, что приехала к больнице, чтобы найти своего мужа.

— С ожогами сюда приехала, — говорит она. — Я потеряла мужа. У него не было документов, мы приехали, чтобы узнать, нет ли его здесь, не увезли ли его сюда. Не знаем, где его искать.

Источник: Роман Красильников / MSK1.RU

А супруги Виктор и Марина приехали к больнице из желания помочь пострадавшим. О трагедии они узнали от родственницы — пара планировала пойти на мероприятие в Crocus City Hall на следующий день — 23 марта, а тут такое...

— Подъехали на МКАД. Одну девушку успели [вывезти]… И то со скандалом с сотрудниками ДПС. Открыли окна с криком: «Кому надо ехать, садитесь».

Источник: Роман Красильников / MSK1.RU

Врачи вышли из здания ближе к двум часам ночи, от комментариев они отказались. Также корреспондент MSK1.RU заметил, что с территории больницы выехали несколько машин с мигалками.

Мы продолжаем следить за ситуацией.

Источник: Роман Красильников / MSK1.RU

Источник: Городские порталы

Ранее мы публиковали список пострадавших в Crocus City Hall, который выложил Минздрав Подмосковья. Сейчас в нем числятся 146 человек, 60 из которых в тяжелом состоянии. Также в списках пострадавших значатся восемь детей.