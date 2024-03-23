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Происшествия Теракт в Crocus City Hall Непостижимая трагедия: крупные представления отменили в Новосибирске — их перенесли из-за теракта в Crocus City Hall

Непостижимая трагедия: крупные представления отменили в Новосибирске — их перенесли из-за теракта в Crocus City Hall

Организаторы выразили соболезнования родным погибших и пострадавших

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Неизвестные открыли стрельбу в концертном зале Crocus CIty Hall накануне, 22 марта

В Новосибирске отменили представления Гии Эрадзе и компании Росгосцирк «Королевский цирк», которые должны были пройти в конце марта в цирке. Их перенесли на середину апреля.

Об этом сказано в группе продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе» во «ВКонтакте» 23 марта.

— Мы скорбим и выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате ужасной непостижимой трагедии в «Крокус Сити Холл», — сказано в сообщении.

Уточняется, что представления перенесли из-за решения министерства культуры России об отмене всех культурно-массовых мероприятий на ближайшие дни. Выступления акробатов должны были пройти 23 и 24 марта, но их перенесли на 13 и 14 апреля.

— Все билеты, приобретенные ранее на мероприятия, будут действительны на новые даты, — сообщили специалисты. — Также вы сможете поменять билеты на удобные для вас день и время.

Из-за произошедшего также отменен футбольный матч, который должен был пройти в Московской области между командами «Велес» и «Новосибирск». Информация появилась на сайте сибирского клуба.

— В связи с трагическими событиями матч 4-го тура LEON Второй Лиги А между московским «Велесом» и «Новосибирском» будет перенесён на более поздний срок, — сообщается на сайте ФК «Новосибирск».

По информации специалистов, о новой дате спортивного события будет сообщено дополнительно. Футбольный клуб также выразил соболезнования родным погибших и пострадавших в результате трагедии в Crocus City Hall.

Если вы знаете людей, которые пострадали в результате произошедшего, то свяжитесь с редакцией НГС
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Вечером 22 марта в концертном зале Crocus CIty Hall неизвестные в камуфляже открыли стрельбу по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». Как сообщал губернатор Подмосковья, пострадали больше ста человек, 40 — погибли. Позже в СК России заявили, что в результате теракта погибли 60 человек, количество жертв может увеличиться. Всю информацию о теракте мы собираем в режиме онлайн.

Обновлено.

В Новосибирске отменили выставочный матч хоккейных клубов «Сибирь» и «Сибсельмаш». Об этом сообщается в телеграм-канале ГАУ НСО «Арена» 23 марта.

— Выставочный матч ХК «Сибирь» и ХК «Сибсельмаш» сегодня отменен в связи с трагическими событиями в подмосковном ТЦ «Крокус Сити Холл», — сказано в сообщении.
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Теракт Новосибирск Отмена концерта Футбол Цирк
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