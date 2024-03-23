Раненых из Crocus City Hall госпитализировали в больницы Москвы

После стрельбы в здании прогремел взрыв Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Пострадавших в результате теракта в подмосковном Crocus City Hall доставили в медицинские учреждения Москвы. Контроль за оказанием помощи раненым на личный контроль взял Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

— Для оказания помощи будут задействованы все необходимые ресурсы медицинских организаций Московской области, Москвы, федеральных центров, — добавили в ведомстве.

По последним данным, при стрельбе погибли 40 человек, еще сто получили ранения. На месте ЧП работает более 50 бригад скорой помощи и службы медицины катастроф.

По информации губернатора Московской области Андрея Воробьева, пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, большинство — в средней степени тяжести.

Трагедию официально назвали терактом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по соответствующей статье — 205 УК РФ. Напомним, на концертной площадке к выступлению готовилась группа «Пикник». По данным организаторов, был солд-аут. Стрельба прогремела еще до выхода музыкантов на сцену. После выстрелов вооруженные люди бросили гранату или зажигательную шашку, из-за этого начался пожар.

