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Пассажир не смог пройти в самолет и улететь в Новосибирск — он устроил скандал

У мужчины не было посадочного талона

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Мужчина должен был улететь из аэропорта Кольцово

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В Свердловской области полицейские доставили в отдел мужчину, который устроил скандал в аэропорту. Он не нашел посадочный талон на самолет рейса «Екатеринбург — Новосибирск».

О происшествии сказано на сайте управления МВД на транспорте по Уральскому федеральному округу. Сообщение о том, что к самолету требуются сотрудники полиции, поступило в линейный отдел МВД в аэропорту Кольцово накануне. Причиной обращения стало агрессивное поведение пассажира.

Транспортные полицейские выяснили, что 49-летний житель Каменска-Уральского не обнаружил посадочный талон при посадке на рейс. Этот документ, как уточнили в ведомстве, дает право на перелет.

— Возникшая ситуация, а также невозможность пройти на посадку в самолет, стали причиной агрессивного поведения мужчины — он выражался нецензурной бранью, при этом на замечания экипажа воздушного судна не реагировал, — сказано в сообщении.

В результате командир воздушного судна составил акт, на основании которого мужчине отказали в перелете в другой город. Транспортные полицейские доставили пассажира в дежурную часть линейного отдела. В отношении мужчины составили административный материал по статье о мелком хулиганстве (ч. ст. 20.1 КоАП РФ).

В начале марта в Сибири сняли с рейса авиадебошира. Мужчина бросал в окружающих яблоки и ударил кулаком в лицо представителя авиакомпании.

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