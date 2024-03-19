Пассажир не смог пройти в самолет и улететь в Новосибирск — он устроил скандал

В Свердловской области полицейские доставили в отдел мужчину, который устроил скандал в аэропорту. Он не нашел посадочный талон на самолет рейса «Екатеринбург — Новосибирск».



О происшествии сказано на сайте управления МВД на транспорте по Уральскому федеральному округу. Сообщение о том, что к самолету требуются сотрудники полиции, поступило в линейный отдел МВД в аэропорту Кольцово накануне. Причиной обращения стало агрессивное поведение пассажира.