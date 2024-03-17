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Происшествия

«Сломала позвоночник»: Бастрыкин поручил доложить о травме школьницы из Новосибирска — она могла поскользнуться в подъезде

Следователи начали проверку

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Об этом сообщили 17 марта в телеграм-канале ведомства

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации о травмировании школьницы из Новосибирска. 9-летняя девочка могла сломать позвоночник в подъезде дома.

Об этом сообщили 17 марта в телеграм-канале ведомства со ссылкой на социальные медиа. Уточняется, что девочка поскользнулась.

— В социальных медиа сообщалось, что в Новосибирске 9-летняя девочка сломала позвоночник, поскользнувшись в подъезде жилого многоквартирного дома, — заявили в ведомстве.

В сообщении сказано, что, несмотря на то, что в подъезде здания образовался лед, работники управляющей компании не предприняли мер для его удаления. В результате следователи начали процессуальную проверку.

Глава СК России поручил руководителю новосибирских следователей представить доклад о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах происшествия.

В конце января Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по сообщению о травме двухлетнего мальчика из Новосибирска. Как сообщили в СМИ, ребенок получил перелом стопы в игровой комнате торгового центра.

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Травма Александр Бастрыкин Следственный комитет Новосибирск
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