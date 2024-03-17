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Вместе с артистами: в соцсетях заявили об обрушении декораций в новосибирском театре — что говорят в учреждении

Инцидент произошел несколько дней назад

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В Сети сообщили, что инцидент произошел 13 марта

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В социальных сетях заявили об обрушении декораций в Новосибирском музыкальном театре. Они якобы рухнули вместе с артистами, сообщает телеграм-канал «Культуръка Новосибирска».

В сообщении сказано, что инцидент произошел 13 марта во время генеральной репетиции мюзикла «Два капитана» в театре. Руководитель литературой части учреждения Любовь Кириченко раскрыла НГС детали ситуации.

— На одной из репетиций мост с артистами действительно наклонился, но никто из труппы или технических сотрудников не пострадал, — сообщила специалист. — Декорация не была повреждена, на проведение премьеры этот момент никак не повлиял.

Любовь Кириченко уточнила, что после произошедшего репетиции были продолжены. Премьера мюзикла прошла 15 и 16 марта, оба состава исполнителей вышли на сцену. В группе Новосибирского музыкального театра во «ВКонтакте» сказано, что генеральная репетиция постановки состоялась 14 марта.

Накануне на манеже Новосибирского цирка сорвалась с высоты гимнастка Елизавета Чумакова. Она исполняла элемент в воздушном номере, артистку увезли в больницу.

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