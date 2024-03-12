«Обещала, что худеть больше не будет». Эдгард Запашный — о смерти 22-летней эквилибристки в цирке

9 марта в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского произошла трагедия. После представления умерла эквилибристка Влада Морозова. Врачи пытались реанимировать Владу больше трех часов, но девушка скончалась, не приходя в сознание. Простились с Владой сегодня, 12 марта.
Корреспондент MSK1.RU пообщалась с директором цирка на проспекте Вернадского, народным артистом РФ Эдгардом Запашным.
— Влада пришла к нам по окончании циркового училища, до этого она занималась спортом. В цирке проработала несколько лет. Влада была девушкой очень хорошей, порядочной, отзывчивой, живой, компанейской, душой коллектива. В нашем цирке ее любили все, — рассказал MSK1.RU Эдгард Запашный. — Влада никогда не принимала участия ни в каких-то скандалах, ссорах и склоках и всегда со всеми находила общий язык. Поэтому все так больно восприняли ее уход. Мы все глубоко сожалеем, все сильно расстроены. Посвятили Владе два спектакля.
Влада Морозова с коллегами завоевала золото международного циркового фестиваля «Принцесса цирка» за номер «Джигитки на лошадях». Девушка за три месяца освоила сложные трюки, хотя до этого на лошади никогда не сидела.
— Влада была очень перспективной артисткой. Мы все ценили ее, прежде всего, за трудолюбие. Благодаря подготовке Влады ребята показывали вместе с ней очень серьезные результаты, — отметил Запашный. — И Влада сама постоянно предлагала работу, хотела что-то делать. Подходила ко мне с разными предложениями. Говорила — можно я попробую это, можно то. Чтобы создать тот или иной цирковой номер, надо, чтобы руководство это одобрило. Есть ряд жанров, на которые надо получить разрешение — подписать определенные документы, пройти инструктаж, назначить наставника в том или ином виде циркового искусства.
«Обещала, что худеть больше не будет»
Предварительная причина смерти Влады — гипогликемия. Это состояние организма, при котором в крови снижен уровень сахара. Как сообщают СМИ, эквилибристка весила около 40 килограммов и принимала лекарства, помогающие не набирать вес.
— Влада была худощавой, но у нее не было жалкого вида. Она действительно много следила за своей фигурой и весом. И я, и ее молодой человек, который тоже работает в нашем цирке, не раз разговаривали с ней, чтобы она сильно не увлекалась «весогонкой». Чтобы это не перешло в какую-то плохую стадию, — рассказал Эдгард Запашный.
Что касается диет, все артисты и спортсмены соблюдают те или иные диеты. И мой брат [Аскольд] тоже. Есть же люди, которые склонны к полноте, а есть те, кто с трудом набирает вес. Так что это норма. Другое дело, как и кто это делает — в правильной форме или нет. Это уже личное дело каждого. Трудно контролировать любого человека.
Эдгард Запашный рассказал, что у девушки не было вредных привычек — Влада не пила, не курила и на здоровье не жаловалась. Никто никогда не подходил к директору цирка и не говорил о том, что она перебарщивает, что сильно устала и ей нужны выходные.
— И в шоу «Легенда», которое мы сейчас выпустили, у Влады не было больших нагрузок. Она исполняла трюки только в своем номере и не самой большой сложности, — заметил Эдгард Запашный. — В шоу принимает участие больше ста человек и нет необходимости нагружать кого-то конкретно. Есть много возможностей использовать и других артистов. И она ежегодно проходила диспансеризацию. Всё у нее всегда было в порядке.
В Сети появилась также информация о возбуждении уголовного дела по статье «о причинении смерти по неосторожности». Эдгард Запашный эту информацию опроверг.
«Хоронить будет в родном городе»
— У нас люди порой гонятся за сенсацией, нет ничего святого, только бы дай зацепиться. Просто бессовестные. Некоторые Владу похоронили, когда она еще была жива. Представляю, как больно это было читать ее маме, — сказал Эдгард Запашный. — Я стараюсь всю эту грязь не читать, хотя, конечно, до меня что-то доходит. В своем телеграм-канале я рассказал, как всё было. Нет необходимости что-то скрывать и врать, когда вокруг столько людей. В нашем цирке работают почти 600 человек. Слишком много свидетелей и участников происходящего.
— Я разговаривал по телефону с мамой Влады, всё решала она, — сказал Эдгард Запашный. — Хоронила дочь она в родном городе.
Ранее мы рассказывали о том, как врачи боролись за жизнь Влады Морозовой и как в цирке простились с умершей эквилибристкой.