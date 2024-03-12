«Обещала, что худеть больше не будет». Эдгард Запашный — о смерти 22-летней эквилибристки в цирке

Влада Морозова с коллегами завоевала золото международного циркового фестиваля «Принцесса цирка» за номер «Джигитки на лошадях». Девушка за три месяца освоила сложные трюки, хотя до этого на лошади никогда не сидела.



— Влада была очень перспективной артисткой. Мы все ценили ее, прежде всего, за трудолюбие. Благодаря подготовке Влады ребята показывали вместе с ней очень серьезные результаты, — отметил Запашный. — И Влада сама постоянно предлагала работу, хотела что-то делать. Подходила ко мне с разными предложениями. Говорила — можно я попробую это, можно то. Чтобы создать тот или иной цирковой номер, надо, чтобы руководство это одобрило. Есть ряд жанров, на которые надо получить разрешение — подписать определенные документы, пройти инструктаж, назначить наставника в том или ином виде циркового искусства.

