Грузовик снес дорожные опоры у въезда на Северный объезд под Новосибирском

Под Новосибирском в ночь с 10 на 11 марта грузовик Howo снес дорожные опоры. Как рассказали в Территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области, инцидент произошел на дороге «Новосибирск-Садовый» перед выездом на Северный объезд.
Грузовик ехал с поднятым кузовом и из-за этого снес опоры, на которых были установлены знаки.
— Ведутся дорожные работы. Просим водителей быть внимательными при проезде данного участка, — сообщили в пресс-службе ТУАД.
В результате ДТП никто не пострадал. Корреспондент уточнила в пресс-службе о том, что происходит на месте сейчас, но на момент публикации ответа не было.
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