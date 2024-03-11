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Грузовик снес дорожные опоры у въезда на Северный объезд под Новосибирском

Автомобиль ехал с открытым кузовом

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На месте продолжаются работы

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Под Новосибирском в ночь с 10 на 11 марта грузовик Howo снес дорожные опоры. Как рассказали в Территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области, инцидент произошел на дороге «Новосибирск-Садовый» перед выездом на Северный объезд.

Грузовик ехал с поднятым кузовом и из-за этого снес опоры, на которых были установлены знаки.

— Ведутся дорожные работы. Просим водителей быть внимательными при проезде данного участка, — сообщили в пресс-службе ТУАД.

В результате ДТП никто не пострадал. Корреспондент уточнила в пресс-службе о том, что происходит на месте сейчас, но на момент публикации ответа не было.

Вчера, 10 марта, В Ленинском районе Новосибирска нетрезвый водитель Honda Civic протаранил четыре автомобиля на парковке

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Северный обходНовосибирскОпораТУАД
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