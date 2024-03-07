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Перекрыты все три полосы: Бугринский мост в Новосибирске встал из-за ДТП с автобусом

Проезд по мосту в сторону левого берега оказался временно закрыт

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Автобус перегородил движение по Бугринскому мосту

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В Новосибирске из-за аварии с автобусом оказалось парализовано движение по Бугринскому мосту. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель Роман.

Мужчина рассказал, что встал в пробку на подъездах к мосту примерно в 18 часов.

— Перекрыты все три полосы, там авария с автобусом, — рассказал новосибирец.

Судя по фотографии, присланной в редакцию читателем, авария произошла на Бугринском мосту при движении в сторону левого берега Новосибирска. В ДТП попал автобус маршрута №34, а также как минимум один легковой автомобиль и один грузовик. Автобус получил повреждения переднего бампера, он врезался в отбойник моста при неустановленных пока обстоятельствах.

Корреспондент НГС обратился за комментарием в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску, чтобы узнать подробности аварии. На момент написания новости ответ не поступил.

Ранее в Новосибирской области произошло массовое ДТП. В столкновении трех автомобилей погиб мужчина.

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НовосибирскМВДГИБДДДТПБугринский мост
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