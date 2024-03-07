Перекрыты все три полосы: Бугринский мост в Новосибирске встал из-за ДТП с автобусом

В Новосибирске из-за аварии с автобусом оказалось парализовано движение по Бугринскому мосту. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель Роман.
Мужчина рассказал, что встал в пробку на подъездах к мосту примерно в 18 часов.
— Перекрыты все три полосы, там авария с автобусом, — рассказал новосибирец.
Судя по фотографии, присланной в редакцию читателем, авария произошла на Бугринском мосту при движении в сторону левого берега Новосибирска. В ДТП попал автобус маршрута №34, а также как минимум один легковой автомобиль и один грузовик. Автобус получил повреждения переднего бампера, он врезался в отбойник моста при неустановленных пока обстоятельствах.
Корреспондент НГС обратился за комментарием в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску, чтобы узнать подробности аварии. На момент написания новости ответ не поступил.
Ранее в Новосибирской области произошло массовое ДТП. В столкновении трех автомобилей погиб мужчина.