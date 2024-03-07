В Новосибирске завершили поиски 13-летней школьницы — ее искали с конца февраля

Подросток ранее уже убегала из дома Источник: Ольга Бурлакова / NGS.ru











Пропавшую в конце февраля 13-летнюю школьницу нашли живой новосибирские полицейские — сейчас девочка проходит реабилитацию. Об этом НГС рассказала ее мать Елена 7 марта.



— Моего ребенка нашли сотрудники полиции в Центральном районе. Мы поместили ее в реабилитационный центр для работы с психологами. Спасибо всем, кто участвовал в поиске и распространении информации, — сказала мама школьницы.



По словам женщины, у ее дочери ранее были «эмоциональные выпады и побеги из дома не несколько дней».



В конце февраля 15-летнюю школьницу, пропавшую в Новосибирске, нашли спустя неделю поисков в Подмосковье.

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