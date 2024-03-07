В Новосибирской области дядя и племянник украли лошадь за 120 тысяч — как их наказали

Ордынский районный суд вынес приговор Мухамеджанову Сенбаю и его племяннику Мухомеджанову Ануарбеку, которые обвинялись в краже и убийстве лошади. Информацию об этом распространила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Суд установил, что ранее дядя и племянник договорились украсть лошадь с животноводческой базы. В один из дней Ануарбек Мухомеджанов проник на территорию базы, откуда украл лошадь ценой в 120 тысяч рублей. Далее животное привезли на заранее оговоренный участок, где убили. Тушу лошади разделали топором и ножом. В дальнейшем часть трупа животного вывезли и спрятали в доме дяди. Еще одну часть туши продали в Новосибирск.

