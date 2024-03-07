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В Новосибирской области дядя и племянник украли лошадь за 120 тысяч — как их наказали

Мужчины убили животное топором и ножом, часть туши продали в Новосибирск

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Лошадь фигурант дела украл с животноводческой базы

Ордынский районный суд вынес приговор Мухамеджанову Сенбаю и его племяннику Мухомеджанову Ануарбеку, которые обвинялись в краже и убийстве лошади. Информацию об этом распространила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Суд установил, что ранее дядя и племянник договорились украсть лошадь с животноводческой базы. В один из дней Ануарбек Мухомеджанов проник на территорию базы, откуда украл лошадь ценой в 120 тысяч рублей. Далее животное привезли на заранее оговоренный участок, где убили. Тушу лошади разделали топором и ножом. В дальнейшем часть трупа животного вывезли и спрятали в доме дяди. Еще одну часть туши продали в Новосибирск.

Ануарбек Мухомеджанов стал фигурантом уголовного дела о краже (п. «б» ч.2. ст. 158 УК РФ), а его дядя — фигурантом уголовного дела по статье о пособничестве в краже (ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Вердикт суда — племянник получил 2 года условно с испытательным сроком в 3 года. Дядя получил полтора года условно с испытательным сроком три года.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее в Кемеровской области задержали местного жителя, который увел коня и пытался подарить его жене. Мужчина заехал на лошади в квартиру.

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Новосибирская область Суд Лошадь Кража
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