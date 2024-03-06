«Решил показать семье»: кузбассовца наказали за лошадь в подъезде

— Взял под уздцы и повел к себе домой, чтобы показать семье. Поднявшись по лестнице в квартиру на пятом этаже вместе с животным, он провел в жилище около полутора часов, после чего вывел лошадь из подъезда и вернул на ферму, — говорится в публикации пресс-службы.