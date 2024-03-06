«Решил показать семье»: кузбассовца наказали за лошадь в подъезде

Жителя Осинников Кемеровской области, который увел с местной фермы коня и пытался подарить его жене, задержали за мелкое хулиганство. Мужчина привел лошадь в многоквартирный дом и сумел завести ее в квартиру к детям и супруге, которая посчитала животное подарком к Международному женскому дню, сообщила 5 марта пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Как отметили в ведомстве, об инциденте силовики узнали из фотографий и видео, опубликованных в соцсетях. После этого сотрудники полиции задержали 33-летнего мужчину и увезли в отдел, где он рассказал, что забрал лошадь с одной из ферм Осинников ночью.
— Взял под уздцы и повел к себе домой, чтобы показать семье. Поднявшись по лестнице в квартиру на пятом этаже вместе с животным, он провел в жилище около полутора часов, после чего вывел лошадь из подъезда и вернул на ферму, — говорится в публикации пресс-службы.
При этом сам «принц» так и не смог объяснить, зачем привел лошадь в квартиру. Его гражданская жена подумала, что таким образом кузбассовец пытался поздравить ее с предстоящим 8 Марта. Сюрприз женщина восприняла с юмором, хоть лошадь потом он увел обратно.
Сейчас на мужчину составили протокол по части один статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Ему грозит штраф до тысячи рублей и административный арест до 15 суток.
В ведомстве уточнили, что 33-летний житель Осинников работает разнорабочим на ферме в поселке Красная Орловка. В пятиэтажном доме, куда он ночью привел животное, он снимает квартиру.
Видео с лошадью за сутки набрало огромную популярность в социальных сетях. Пользователи интернета называют кузбассовца «современным принцем на белом коне».
При этом зайти в квартиру к возлюбленной, как видно на записях с камеры видеонаблюдения, сибиряк пытался верхом на коне, но не сумел его оседлать.