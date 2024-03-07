«У нас ЧП. Ваш сын утонул». Супруги из Тольятти добиваются наказания тренера, под присмотром которого погиб их ребенок

«У нас ЧП, ваш сын утонул»

По словам мамы Антона (имя ребенка изменено) Елены, мальчик успешно занимался карате с пяти лет, участвовал в соревнованиях, ездил на сборы. Заниматься в центре «Мечта» ему очень нравилось. Поэтому предложение поехать в 2022 году на очередные сборы с тренером, на этот раз в Адыгею, не стало для семьи чем-то неожиданным. Тогда ребенку было 11 лет.



— К поездке мы начали готовиться за полгода. Тренеру Елене Юрьевне мы очень доверяли, поэтому никаких сомнений, отправлять с ней сына или нет, не было. Еще в январе мы оплатили проживание для ребенка в гостинице. Выезд был назначен на 4 июля. Ехали они вчетвером на машине тренера — сама тренер, наш сын и еще одна спортсменка с мамой. По пути они планировали остановиться в Волгограде, — рассказала Елена.

