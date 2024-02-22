«Запаковали в наручники»: неизвестные прижали человека к машине в Новосибирске — видео

Очевидец сообщили, что вызвал сотрудников полиции и предупредил о происшествии ГИБДД. НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по региону с просьбой уточнить, поступали ли сообщения о ситуации в полицию. В ведомстве уточняют информацию. Корреспондент издания также обратился в пресс-службу управления ФСБ по Новосибирской области.

В середине февраля суд в Новосибирске арестовал мужчину по обвинению в вымогательстве. Его задержали, оперативные действия сняли на видео.

