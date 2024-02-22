«Запаковали в наручники»: неизвестные прижали человека к машине в Новосибирске — видео

В социальных сетях Новосибирска появилось видео, на котором неизвестные прижали к автомобилю человека. Кадры происшествия опубликовали в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».
В сообщении сказано, что инцидент произошел в среду, 21 февраля. Возможные оперативные действия заметили на улице Гурьевская, 76.
— Группа неизвестных лиц, имеющих предметы, похожие на оружие, запаковала в наручники двух молодых людей, — указано в посте.
На первых секундах видео можно заметить нескольких человек у дороги, один из которых стоит на коленях. На других кадрах видно, как неизвестные стоят рядом с машиной. К ее багажнику торсом прижат человек
Очевидец сообщили, что вызвал сотрудников полиции и предупредил о происшествии ГИБДД. НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по региону с просьбой уточнить, поступали ли сообщения о ситуации в полицию. В ведомстве уточняют информацию. Корреспондент издания также обратился в пресс-службу управления ФСБ по Новосибирской области.
В середине февраля суд в Новосибирске арестовал мужчину по обвинению в вымогательстве. Его задержали, оперативные действия сняли на видео.