Врачи полчаса пытались его откачать: что известно о смерти Навального

16 февраля в колонии на Ямале умер Алексей Навальный. Сообщение о смерти заключенного появилось в
— Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой помощи, — заявили в УФСИН. — Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного.
Официальные причины смерти озвучены не были. RT со ссылкой на источники сообщило, что причиной смерти политика стал оторвавшийся тромб.
В Лабытнангской городской больнице «Интерфаксу» рассказали, что медики добрались до колонии меньше чем за семь минут.
— На территорию колонии к пациенту медики попали за две минуты. Прибывшие на место медики продолжили реанимационные мероприятия, которые уже оказывали медики колонии. И проводили их более получаса. Однако пациент скончался, — заявили в больнице.
По факту смерти заключенного в колонии региональное СУ СК начало процессуальную проверку.
Во Владимирском районном суде, где у Навального накануне было два заседания по видеосвязи, рассказали, что на самочувствие он не жаловался.
— Активно выступал, излагал доводы в защиту своей позиции, — рассказали РИА Новости в пресс-службе суда.
Отсутствие жалоб со стороны Навального подтвердил председатель Общественной наблюдательной комиссии ЯНАО Данила Гонтарь.
— Нет, ничего не поступало, — ответил Гонтарь на вопрос ТАСС о жалобах со стороны заключенного.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя смерть Навального, заявил, что никаких особых поручений от власти для ФСИН не нужно.
— Насколько мы знаем, в соответствии со всеми действующими правилами ФСИН занимается всеми проверками, выяснением и так далее, каких-то поручений не требуется, — заявил Дмитрий Песков.
Алексея Навального задержали в январе 2021 года, после того как ФСИН вышла в суд с требованием заменить условный срок оппозиционера по делу «Ив Роше» на реальный. В марте 2022 года Навального судили по делу о мошенничестве и неуважении к суду — приговор включал 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 1,2 миллиона рублей.
В августе 2023 года его приговорили к 19 годам лишения свободы по обвинению в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремизма, призывах к экстремизму, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитации нацизма. В сентябре перевели в единое помещение камерного типа (это самое строгое из возможных наказаний в колониях всех видов). В начале декабря 2023 года помощники Алексея Навального рассказывали, что потеряли возможность получать информацию о том, где он находится и что с ним происходит. В конце декабря стало известно, что он находится в ИК-3 в поселке Харп на Ямале.