В многоэтажке на Дуси Ковальчук загорелась квартира на 12-м этаже — видео с места пожара

В Новосибирске вечером 12 февраля загорелась квартира в многоэтажке на Дуси Ковальчук, 238. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, огонь вспыхнул в квартире на 12-м этаже.
— Сообщение о пожаре поступило в 18:11, уже через четыре минуты на место прибыл пожарный расчет. С двенадцатого этажа самостоятельно эвакуировались 7 человек, из них 2 детей, — пояснили в ведомстве.
Как уточнили в МЧС, площадь пожара составила 18 квадратных метров. Во время возгорания никто не пострадал. В тушении пожара участвовало 25 человек и 7 единиц спецтехники.
Ранее двое мужчин погибли в пожаре. Причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.