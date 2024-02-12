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В многоэтажке на Дуси Ковальчук загорелась квартира на 12-м этаже — видео с места пожара

С 12-го этажа эвакуировались 9 человек

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Пожарные прибыли на место за 4 минуты

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В Новосибирске вечером 12 февраля загорелась квартира в многоэтажке на Дуси Ковальчук, 238. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, огонь вспыхнул в квартире на 12-м этаже.

— Сообщение о пожаре поступило в 18:11, уже через четыре минуты на место прибыл пожарный расчет. С двенадцатого этажа самостоятельно эвакуировались 7 человек, из них 2 детей, — пояснили в ведомстве.

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Видео: читательница НГС Алена

Как уточнили в МЧС, площадь пожара составила 18 квадратных метров. Во время возгорания никто не пострадал. В тушении пожара участвовало 25 человек и 7 единиц спецтехники.

Ранее двое мужчин погибли в пожаре. Причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.

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