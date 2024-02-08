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Двое мужчин погибли в горящей квартире на Богаткова — причиной могла стать непотушенная сигарета

Помещение было задымлено

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Возгорание ликвидировали за 10 минут

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В Новосибирске 7 февраля двое мужчин погибли в пожаре. Причиной возгорания могла стать неосторожность при курении. По информации НГС, пожар произошел в доме на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, вызов поступил поздно вечером. Загорелась квартира на четвертом этаже 9-этажного дома. Пожарные эвакуировали двоих мужчин без признаков жизни, их передали медикам. На ликвидацию открытого горения потребовалось 10 минут.

— В результате происшествия погибли двое мужчин, огнем повреждена мебель на площади 2 квадратных метра. Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении, — рассказали в МЧС.

Погибшим было 59 и 50 лет.

В МЧС отметили, что неосторожное обращение с огнем, особенно при курении, — одна из самых частых причин пожаров. Поэтому граждан просят соблюдать правила пожарной безопасности.

5 февраля в Новосибирске произошел пожар на улице Никитина. Инцидент попал на видео.

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