4-месячный младенец оказался один в запертой квартире в Новосибирске

В Новосибирске 4-месячный ребенок оказался один в заблокированной квартире. Об этом сообщается в группе «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте». Инцидент произошел в доме на улице Лебедевского в Заельцовском районе.
Вызов к спасателям поступил около 19:00.
— В квартире был заблокирован 4-месячный ребенок. Доступ обеспечен. Ребенок передан родителям. В медицинской помощи не нуждается, — говорится в сообщении в группе «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте».
На прошлой неделе новосибирские спасатели показали, как доставали тело 34-летнего водителя из машины Honda Integra, которая влетела в столб на улице Станционной.