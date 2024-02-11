freedom
Реклама
СЕЙЧАС -15°С
Пробки 1/10
usd 90.89
eur 97.94
СрочноГИБДД объявила о сплошных проверках водителей
Все новости
Все новости

4-месячный младенец оказался один в запертой квартире в Новосибирске

Инцидент произошел вечером

384

Открывать дверь в квартиру пришлось спасателям

Поделиться

В Новосибирске 4-месячный ребенок оказался один в заблокированной квартире. Об этом сообщается в группе «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте». Инцидент произошел в доме на улице Лебедевского в Заельцовском районе.

Вызов к спасателям поступил около 19:00.

— В квартире был заблокирован 4-месячный ребенок. Доступ обеспечен. Ребенок передан родителям. В медицинской помощи не нуждается, — говорится в сообщении в группе «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте».

На прошлой неделе новосибирские спасатели показали, как доставали тело 34-летнего водителя из машины Honda Integra, которая влетела в столб на улице Станционной.

По теме

Спасатели МАСССпасатели МАСС в НовосибирскеЗаперли в квартиреЗаельцовский район
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter