Сибиряк погиб в аварии на острове Самуи. Тайские власти ищут его родных, чтобы отдать тело

Тайский новостной сайт сообщает, что на острове Самуи погиб 48-летний турист Константин Лебедев, гражданин РФ и уроженец Красноярского края. По данным тайской полиции, мужчина ехал по дороге на мотоцикле Honda, а рядом с ним шел контейнеровоз. В какой-то момент Лебедев упал с байка, а дальше колеса фуры переехали его.