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Сибиряк погиб в аварии на острове Самуи. Тайские власти ищут его родных, чтобы отдать тело

Мужчина ехал на байке и попал под фуру

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Константин Лебедев 48 лет погиб в ДТП в Таиланде

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Тайский новостной сайт сообщает, что на острове Самуи погиб 48-летний турист Константин Лебедев, гражданин РФ и уроженец Красноярского края. По данным тайской полиции, мужчина ехал по дороге на мотоцикле Honda, а рядом с ним шел контейнеровоз. В какой-то момент Лебедев упал с байка, а дальше колеса фуры переехали его.

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Видео: Читатели NGS24.RU

Водитель грузовика поехал дальше, но был задержан. Ему грозит обвинение в небрежном вождении, повлекшем смерть человека.

Сообщается, что Лебедев после аварии лежал без движения со сломанным левым плечом и разбитой головой. Внутри черной поясной сумки были наличные, золотое ожерелье и документы. Власти сохранили вещи для передачи родственникам погибшего.

В NGS24.RU обратились русскоязычные жители Самуи, которые просят помочь в поисках родственников Константина. По их словам, тело находится в местном госпитале Натон.

Если родственники Константина найдутся, то они могут начать со звонка в российское посольство в Таиланде, телефон указан на сайте МИД РФ.

Ранее семья из Новосибирска попала в ДТП в Таиланде. Они ехали на байке, когда в них на скорости врезался водитель пикапа.

Остров СамуиТаиландАварияДТПТурист
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