Отказ двигателей, попытка спасти жену и первые фото. Рассказываем подробности крушения бизнес-джета с россиянами в Афганистане

В воскресенье, 21 января, частный самолет Falcon 10, летевший в Москву, разбился в Афганистане. На борту было шесть человек. Четверо из них выжили, один добрался до села Педу и попросил о помощи. Судьба еще двоих пассажиров неизвестна. Среди них была женщина, у которой отказали почти все органы. MSK1.RU собрал все подробности об авиакатастрофе.
Первое фото выживших
Первое фото выживших появилось после крушения самолета в Афганистане, сообщил Shot. По данным телеграм-канала Mash, за ними вылетел российский вертолет.
— Пострадавшие находятся в селе недалеко от места падения, но с прилётом наших медиков их доставят в Кабул, где снова осмотрят и окажут необходимую помощь. После этого уже вернут домой в Москву, — сообщил телеграм-канал.
На снимке, по данным SHOT, выжившие члены экипажа: пилоты Дмитрий Беляков и Аркадий Грачёв и медик Павел Попов.
Как сообщил Mash, медик Игорь Сывороткин, который попросил о помощи после катастрофы, находится в удовлетворительном состоянии. Остальные пострадавшие также не получили серьезных повреждений, сообщил Shot. Ранее Росавиация рассказала, что у выживших множественные травмы.
Что случилось?
Бизнес-джет Falcon 10 (RA-09011) вылетел с подмосковного аэродрома в Мячково
Самолет летел по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — аэропорт Жуковский (Московская область). Пролетая над Афганистаном, самолет пропал с радаров, а пилоты перестали выходить на связь. Джет рухнул в горах на северо-востоке Афганистана.
Кто был на борту?
В момент крушения на борту Falcon 10 находились шестеро человек: четыре члена экипажа и два пассажира. Последними оказались бизнесмен из Волгодонска Анатолий Евсюков и его
Супруги отдыхали в Таиланде с середины декабря. На отдыхе Анна заболела и поначалу лечилась в больнице в Паттайе. Когда состояние женщины начало ухудшаться, врачи подключили ее к аппарату ИВЛ и решили госпитализировать на родину. У нее отказали почти все органы, кроме мозга и сердца, сообщает РЕН ТВ.
— Рейс следовал из Паттайи. От Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» в пятницу,
Супруга Анны — Анатолия Евсюкова — волгодонские СМИ окрестили «королем рынков». В
По данным «Контур.Фокуса», приносят торговые точки Евсюкову не так уж и много. В 2022 году у «Авангарда» была выручка 4,3 миллиона рублей, а чистая прибыль — 27 тысяч рублей. У «Машеньки» выручка составила 7,3 миллиона рублей и 35 тысяч рублей чистыми.
Также известно, что рухнувшим самолетом управляли два пилота:
Что известно о самолете?
Самолет Falcon 10 (RA-09011), который выполнял рейс из Индии в Россию, подписан в сервисе Flightradar как частный. Он был выпущен в 1978 году. Он принадлежит зарегистрированному в Подмосковье ООО «Атлетик Групп» и физическому лицу. Источник РИА Новости сообщил, что этим частным лицом мог оказаться тверчанин по фамилии Грачев.
По данным Busines Aviation, в среднем полеты на Falcon 10 стоят от 6400 до
Выручка ООО «Атлетик Групп» за 2022 год составила 20,8 миллиона рублей, чистая прибыль — 6,7 миллиона. Среди видов деятельности компании перечисляются деятельность пассажирского транспорта и выполнение авиационных работ.
Что стало причиной аварии?
По данным ТАСС, причиной крушения бизнес-джета мог стать отказ двух двигателей. Самолет летел из Таиланда в Москву с остановкой в Индии на дозаправку.
По данным Telegram-канала «112», из-за встречного ветра у самолета закончилось топливо на подлете к Таджикистану. Пилоты решили сесть на запасной аэродром в Душанбе для дозаправки. Они сообщили о слишком высоком расходе топлива из-за сильного встречного ветра.
Telegram-канал «Авиаторщина» выдвигает еще одну версию инцидента. По их данным, причиной катастрофы могло стать то, что пилоты попросту не успели отдохнуть. Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев вылетели из Мячково в пятницу в 9 часов утра и сели в Паттайе около 12 часов ночи по московскому времени. В полете они провели 15 часов.
— При этом российским законодательством максимально допустимая продолжительность полетной смены экипажа воздушного судна с двумя членами летного экипажа при выполнении транспортных полетов с 1–2 посадками ограничена 13 часами, — отмечают авторы Telegram-канала.
Из Таиланда же борт, по данным FlightRadar, вылетел на следующий день примерно в 09:20 по московскому времени. Пилотам же на отдых оставалось чуть больше 7 часов, отмечает «Авиаторщина». Официальной информации о причинах инцидента пока нет.
После авиакатастрофы СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек». Виновным может грозить вплоть до 7 лет лишения свободы.
Ранее MSK1.RU писал, что авиакомпания «Сибирь» сокращает свое присутствие в Москве: это коснется части летных экипажей и сотрудников столичного офиса перевозчика.