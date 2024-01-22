Отказ двигателей, попытка спасти жену и первые фото. Рассказываем подробности крушения бизнес-джета с россиянами в Афганистане

На снимке, по данным SHOT, выжившие члены экипажа: пилоты Дмитрий Беляков и Аркадий Грачёв и медик Павел Попов.

Как сообщил Mash, медик Игорь Сывороткин, который попросил о помощи после катастрофы, находится в удовлетворительном состоянии. Остальные пострадавшие также не получили серьезных повреждений, сообщил Shot. Ранее Росавиация рассказала, что у выживших множественные травмы.



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