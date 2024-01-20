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«Наехала на препятствие»: машину покорежило в ДТП в Новосибирске — спасателям поступил сигнал, что в ней зажало человека

Спасателям поступил вызов о том, что человек зажат, но к их приезду его в машине не оказалось

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В результате ДТП передняя часть машины сильно смялась

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В ночь на 20 января на улице Большевистской в Новосибирске произошло жесткое ДТП, во время которого автомобиль «Субару Форестсер» наехал на препятствие. Такими подробностями из своей сводки с НГС поделились в службе МАСС.

Спасателям поступил вызов о том, что в результате аварии в машине якобы оказался зажат человек. Но, уточнили корреспонденту в МАСС, приехав на место, зажатым в автомобиле сотрудники никого не обнаружили.

— В сводке написано, что приехали на место — зажатого не было, по факту он вышел сам. В медицинской помощи не нуждался, наехал на препятствие, — сообщили НГС в службе.

На фото, которое опубликовано на странице МАСС во «ВКонтакте», видно, что «Субару» получил серьезные повреждения. Его передняя часть искорежена.

За подробностями происшествия корреспондент обратилась в пресс-службу Госавтоинспекции города.

Ранее водитель «Соболя» без прав врезался в грузовик в Искитимском районе — пассажир погиб.

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В ГИБДД рассказали, что ДТП оформлено с материальным ущербом. Пострадавших нет.

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