«Наехала на препятствие»: машину покорежило в ДТП в Новосибирске — спасателям поступил сигнал, что в ней зажало человека

В ночь на 20 января на улице Большевистской в Новосибирске произошло жесткое ДТП, во время которого автомобиль «Субару Форестсер» наехал на препятствие. Такими подробностями из своей сводки с НГС поделились в службе МАСС.
Спасателям поступил вызов о том, что в результате аварии в машине якобы оказался зажат человек. Но, уточнили корреспонденту в МАСС, приехав на место, зажатым в автомобиле сотрудники никого не обнаружили.
— В сводке написано, что приехали на место — зажатого не было, по факту он вышел сам. В медицинской помощи не нуждался, наехал на препятствие, — сообщили НГС в службе.
На фото, которое опубликовано на странице МАСС во «ВКонтакте», видно, что «Субару» получил серьезные повреждения. Его передняя часть искорежена.
За подробностями происшествия корреспондент обратилась в пресс-службу Госавтоинспекции города.
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