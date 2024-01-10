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Заходили утром и вечером: пропавших братьев-подростков нашли в компьютерном клубе Новосибирска

Мальчики 13 и 15 лет пропали 6 января, их не было дома два дня

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Мальчики пропали 6 января, нашли их 7 января

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В Новосибирске двух пропавших братьев-подростком 13 и 15 лет нашли в компьютерном клубе. Информацию об этом редакции НГС подтвердил администратор заведения.

Как ранее сообщили волонтеры отряда «ЛизаАлерт» мальчики ушли из дома в Заельцовском районе 6 января и не вернулись. Подростков нашли вечером 7 января в компьютерном клубе Elite.

— Они заходили с утра, немного побаловались, их администратор прогнал. Вечером [7 января] вернулись примерно часов в 20:00, хотели сесть поиграть немного, но ранее уже заходил следователь, оставил свой номер телефона. Их узнали, следователю сообщили. Пришли полицейские и родители ребят, — рассказал НГС администратор.

Недавно пропала 43-летняя Ольга Пушкарева. Как рассказал НГС муж сибирячки Евгений Пушкарев, его супруга исчезла ночью 3 января после того, как умерла ее мать. Женщина ушла из дома в мороз в удлиненной зеленой футболке и черных тапочках.

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