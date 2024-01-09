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«Не первый случай»: под Новосибирском загорелся мусоровоз — в нем везли неостывшую золу

Сегодня пришлось вызывать МЧС

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Мусор загорелся во время движения

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В Новосибирской области сегодня, 9 января, загорелся мусоровоз из-за неостывшей золы. Как сообщили в МУП «САХ», инцидент произошел на территории Барышевского сельсовета.

— В кузове мусоровоза во время движения загорелись отходы. Это не первый случай возгорания по маршруту спецтехники в данном населенном пункте. Подобное происшествие произошло 8 ноября 2023 года — загорелся тот же КАМАЗ. Без помощи пожарных не обошлось, — рассказали в телеграм-канале регионального оператора.

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Водитель вызвал спасателей

Видео: МУП «САХ»

Во время возгорания никто не пострадал — водитель вовремя заметил дым и смог освободить кузов машины от тлеющих отходов. В МУП «САХ» обратились к жителям и попросили остужаться печную золу перед тем, как выкидывать.

Поздно вечером 8 января в общежитии на улице Ученической, 4 загорелась квартира. В результате два сибиряка получили ожоги и попали в реанимацию.

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ПожарМусоровозНовосибирская областьСАХ
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