В Сибири десятиклассник повредил руку в школьном туалете и потерял сознание

Несколько лет назад в одной из школ в Новосибирской области после урока английского в больницу увезли шестиклассника. 12-летний учащийся сначала отказывался отвечать на вопросы преподавателя, потом вступил с ним в перепалку. Учитель продолжила вести урок, а мальчик достал циркуль и порезал предплечье левой руки.