В Сибири десятиклассник повредил руку в школьном туалете и потерял сознание

В Красноярске десятиклассник повредил руку в школьном туалете. После ученик вышел окровавленный в коридор и потерял сознание. Об этом сообщает издание NGS24.RU.
Как рассказали журналисту издания в полиции, инцидент произошел 27 декабря в одной из школ города. По данным местного паблика, ученик зашел в туалет, а после окровавленный вышел в коридор и упал. Медика в учебном заведении не было, сообщает издание, десятикласснику оказывали помощь учителя. Как отмечает источник NGS24.RU, у школьника есть справка о психическом расстройстве.
Полицейские передали материалы в следственный комитет, сотрудники проводят проверку.
Несколько лет назад в одной из школ в Новосибирской области после урока английского в больницу увезли шестиклассника. 12-летний учащийся сначала отказывался отвечать на вопросы преподавателя, потом вступил с ним в перепалку. Учитель продолжила вести урок, а мальчик достал циркуль и порезал предплечье левой руки.