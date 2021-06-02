Полиция пришла в школу НСО после того, как шестиклассник порезал руку циркулем

Из одной из школ села Баган Новосибирской области после урока английского в больницу увезли шестиклассника. В классе 12-летний учащийся сначала отказывался отвечать на вопросы преподавателя, потом вступил с ним в перепалку.

По информации источника в правоохранительных органах, учитель продолжила вести урок, а мальчик достал циркуль и порезал предплечье левой руки.



— Учащийся 6-го класса был доставлен в ЦРБ, ему оказана помощь, раны неглубокие, больше похоже на привлечение внимания к собственной персоне, — сообщил источник корреспонденту НГС.

