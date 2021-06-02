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Полиция пришла в школу НСО после того, как шестиклассник порезал руку циркулем

Инцидент произошел на уроке после конфликта с учителем

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Полицейские передадут материалы по инциденту в школе следователям СК

Полицейские передадут материалы по инциденту в школе следователям СК

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Из одной из школ села Баган Новосибирской области после урока английского в больницу увезли шестиклассника. В классе 12-летний учащийся сначала отказывался отвечать на вопросы преподавателя, потом вступил с ним в перепалку.

По информации источника в правоохранительных органах, учитель продолжила вести урок, а мальчик достал циркуль и порезал предплечье левой руки.

— Учащийся 6-го класса был доставлен в ЦРБ, ему оказана помощь, раны неглубокие, больше похоже на привлечение внимания к собственной персоне, — сообщил источник корреспонденту НГС.

В школу после инцидента прибыли полицейские для выяснения обстоятельств. По заключению психиатра, мальчик суицидальных наклонностей не имеет, добавил источник.

В СК подтвердили факт случившегося, но отметили, что материалы к ним в отдел еще не поступали.

— Как правило, по таким случаям мы проводим проверку, выясняем причины. После чего выносим представление директору школы об устранении этих причин. В единичных подобных случаях возбуждаются уголовные дела. По сути, у него царапины, — пояснили в СК.

В школе, где произошел конфликт, не стали опровергать информацию, но комментировать ситуацию отказались.

В мае НГС писал о вопиющем случае в Новосибирске, когда мужчина плюнул в лицо 11-летнему мальчику и заставил на коленях просить прощения у своей дочери. Против новосибирца возбудили уголовное дело.

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конфликтполицияшкола
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