Полиция пришла в школу НСО после того, как шестиклассник порезал руку циркулем

Из одной из школ села Баган Новосибирской области после урока английского в больницу увезли шестиклассника. В классе 12-летний учащийся сначала отказывался отвечать на вопросы преподавателя, потом вступил с ним в перепалку.
По информации источника в правоохранительных органах, учитель продолжила вести урок, а мальчик достал циркуль и порезал предплечье левой руки.
— Учащийся 6-го класса был доставлен в ЦРБ, ему оказана помощь, раны неглубокие, больше похоже на привлечение внимания к собственной персоне, — сообщил источник корреспонденту НГС.
В школу после инцидента прибыли полицейские для выяснения обстоятельств. По заключению психиатра, мальчик суицидальных наклонностей не имеет, добавил источник.
В СК подтвердили факт случившегося, но отметили, что материалы к ним в отдел еще не поступали.
— Как правило, по таким случаям мы проводим проверку, выясняем причины. После чего выносим представление директору школы об устранении этих причин. В единичных подобных случаях возбуждаются уголовные дела. По сути, у него царапины, — пояснили в СК.
В школе, где произошел конфликт, не стали опровергать информацию, но комментировать ситуацию отказались.
В мае НГС писал о вопиющем случае в Новосибирске, когда мужчина плюнул в лицо 11-летнему мальчику и заставил на коленях просить прощения у своей дочери. Против новосибирца возбудили уголовное дело.