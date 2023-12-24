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Тема дняПремиальный джип у оперного разозлил новосибирцев
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Применили силу в отношении буйной пассажирки: стали известны подробности конфликта в электричке в Новосибирске

Полиция сняла несколько пассажиров с поезда

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Инцидент произошел на этой неделе

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В электричке Черепаново — Новосибирск-Главный 17-летний парень ударил 63-летнего пассажира после словесных препираний. О подробностях конфликта в электричке рассказали в пресс-службе транспортной полиции. Инцидент произошел 22 декабря.

После начала потасовки на место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы линейного отдела МВД России на станции Инская. Одна из участниц конфликта — 43-летняя сибирячка — отказалась проследовать в дежурную часть для выяснения обстоятельств.

— Она оказывала сопротивление сотрудникам полиции, в результате чего в соответствии с законом о полиции в отношении нее была применена физическая сила. Впоследствии все участники конфликта были доставлены в комнату полиции на станции Сибирская для дачи объяснений, — рассказали в пресс-службе МВД на транспорте.

По данным подписчика «Инцидент Новосибирск» сибирячка сопровождала детей в электричке. Как добавили в полиции, детей сопроводили из электропоезда сотрудники по делам несовершеннолетних и передали законному представителю. По инциденту ведется проверка для принятия процессуального решения.

В Новосибирске несколько школьников устроили драку на улице. На видео можно заметить толпу предположительно подростков, которые наблюдали за потасовкой.

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