Применили силу в отношении буйной пассажирки: стали известны подробности конфликта в электричке в Новосибирске

В электричке Черепаново — Новосибирск-Главный
После начала потасовки на место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы линейного отдела МВД России на станции Инская. Одна из участниц конфликта —
— Она оказывала сопротивление сотрудникам полиции, в результате чего в соответствии с законом о полиции в отношении нее была применена физическая сила. Впоследствии все участники конфликта были доставлены в комнату полиции на станции Сибирская для дачи объяснений, — рассказали в пресс-службе МВД на транспорте.
По данным подписчика «Инцидент Новосибирск» сибирячка сопровождала детей в электричке. Как добавили в полиции, детей сопроводили из электропоезда сотрудники по делам несовершеннолетних и передали законному представителю. По инциденту ведется проверка для принятия процессуального решения.
В Новосибирске несколько школьников устроили драку на улице. На видео можно заметить толпу предположительно подростков, которые наблюдали за потасовкой.