Двое подростков подрались в Новосибирске — на них смотрела толпа. Видео

В Новосибирске несколько школьников устроили драку на улице. Видео потасовки подростков опубликовали в телеграм-канале «Новосибирский паблик» 23 декабря.
На кадрах видно толпу, предположительно, подростов, которые стоят рядом с двумя школьниками. Последние сидят в снегу, один из них бьет другого.
В сообщении указано, что инцидент якобы произошел около одной из школ, которая находится в Кировском районе. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС уточнили, что конфликт подростков произошел в Октябрьском районе.
По информации ведомства, сообщений и заявлений по факту происшествия ранее в полицию не поступало.
— Информация, опубликованная в сети Интернет, зарегистрирована полицейскими в установленном порядке, — сообщили в ведомстве. — В настоящее время по данному факту проводится проверка, направленная на установление участников и всех обстоятельств произошедшего.
В конце декабря полиция в Новосибирске начала проверку после сообщения о драке подростков в школьном туалете. В Сети опубликовали видео конфликта.