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Двое подростков подрались в Новосибирске — на них смотрела толпа. Видео

В полиции начали проверку

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Конфликт сняли на видео очевидцы

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В Новосибирске несколько школьников устроили драку на улице. Видео потасовки подростков опубликовали в телеграм-канале «Новосибирский паблик» 23 декабря.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
По данным полиции, инцидент произошел в Октябрьском районе

Видео: телеграм-канал «Новосибирский паблик»

На кадрах видно толпу, предположительно, подростов, которые стоят рядом с двумя школьниками. Последние сидят в снегу, один из них бьет другого.

В сообщении указано, что инцидент якобы произошел около одной из школ, которая находится в Кировском районе. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС уточнили, что конфликт подростков произошел в Октябрьском районе.

По информации ведомства, сообщений и заявлений по факту происшествия ранее в полицию не поступало.

— Информация, опубликованная в сети Интернет, зарегистрирована полицейскими в установленном порядке, — сообщили в ведомстве. — В настоящее время по данному факту проводится проверка, направленная на установление участников и всех обстоятельств произошедшего.

В конце декабря полиция в Новосибирске начала проверку после сообщения о драке подростков в школьном туалете. В Сети опубликовали видео конфликта.

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