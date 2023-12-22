freedom
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 1/10
usd 91.94
eur 101.29
СрочноКакая погода будет в Новосибирске в выходные
Все новости
Все новости

«Сопровождала детей»: новосибирцы заявили о конфликте в электричке — видео из вагона

По словам очевидцев, буйных пассажиров высадили из поезда

2 087

Инцидент произошел в электричке Искитим — Новосибирск

Поделиться

В соцсетях появилась информация, что полицейские высадили из электрички женщину, которая сопровождала детей, после конфликта с одним из пассажиров. Анонимный пост опубликовали в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».

Как сообщает автор поста, инцидент произошел в электричке Искитим — Новосибирск 22 декабря. В тексте говорится, что один из пассажиров громко матерился, говоря по телефону, из-за чего женщина сделала ему замечание.

— На замечание пассажир покрыл женщину матом. Ее сын заступился и ударил мужчину, разбив ему лицо, — говорится в посте.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Инцидент Новосибирск

Автор утверждает, что позже в вагоне появились полицейские, которые попытались утихомирить буйных пассажиров, но безуспешно.

— В результате конфликта в вагоне появились сотрудники полиции. Они задержали женщину и вышли с ней на станции Сибирской. Пострадавший вышел с ними. Сын скрылся, — отметил автор поста.

В посте говорится, что женщина, которую высадили из поезда, — преподаватель школы в Искитиме. Автор утверждает, что она сопровождала детей на Речной вокзал, чтобы передать их родителям. В итоге, по словам автора, дети остались в электричке без присмотра.

Корреспондент НГС попытался связаться с транспортной полицией, но на звонки так никто и не ответил. Журналист направил официальный запрос в УТ МВД России по СФО.

Ранее жительница Новосибирска заявила, что таксист выгнал ее с ребенком из-за стоимости поездки, которая показалась ему низкой.

По теме

ПоездКонфликтВысадили из транспортаНовосибирск
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ16
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter