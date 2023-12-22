«Сопровождала детей»: новосибирцы заявили о конфликте в электричке — видео из вагона

В соцсетях появилась информация, что полицейские высадили из электрички женщину, которая сопровождала детей, после конфликта с одним из пассажиров. Анонимный пост опубликовали в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».
Как сообщает автор поста, инцидент произошел в электричке Искитим — Новосибирск 22 декабря. В тексте говорится, что один из пассажиров громко матерился, говоря по телефону, из-за чего женщина сделала ему замечание.
— На замечание пассажир покрыл женщину матом. Ее сын заступился и ударил мужчину, разбив ему лицо, — говорится в посте.
Автор утверждает, что позже в вагоне появились полицейские, которые попытались утихомирить буйных пассажиров, но безуспешно.
— В результате конфликта в вагоне появились сотрудники полиции. Они задержали женщину и вышли с ней на станции Сибирской. Пострадавший вышел с ними. Сын скрылся, — отметил автор поста.
В посте говорится, что женщина, которую высадили из поезда, — преподаватель школы в Искитиме. Автор утверждает, что она сопровождала детей на Речной вокзал, чтобы передать их родителям. В итоге, по словам автора, дети остались в электричке без присмотра.
Корреспондент НГС попытался связаться с транспортной полицией, но на звонки так никто и не ответил. Журналист направил официальный запрос в УТ МВД России по СФО.
Ранее жительница Новосибирска заявила, что таксист выгнал ее с ребенком из-за стоимости поездки, которая показалась ему низкой.