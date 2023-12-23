Сибирячку шантажировали ее интимными фото и видео — под подозрение попала родственница

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Омской области, девушка отказала анониму, и вскоре интимные фото и видео опубликовали на ее странице в соцсети.



— Под подозрение полицейских попала 29-летняя тетя мужа пострадавшей. Дело в том, что какое-то время 19-летняя девушка и ее муж проживали у нее. Омичка периодически пользовалась телефоном родственницы и заходила с него на свою страницу. Этим тетя мужа решила воспользоваться, она нашла в переписке интимные фото и написала девушке с фейковой страницы, — объяснили в полиции.