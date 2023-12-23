Сибирячку шантажировали ее интимными фото и видео — под подозрение попала родственница

В Омске 19-летняя девушка обратилась в полицию после того, как в мессенджерах ей начали писать с незнакомого номера. С нее требовали 100 тысяч рублей и грозились разослать ее интимные фото и видео друзьям, если она не переведет деньги.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Омской области, девушка отказала анониму, и вскоре интимные фото и видео опубликовали на ее странице в соцсети.
— Под подозрение полицейских попала 29-летняя тетя мужа пострадавшей. Дело в том, что какое-то время 19-летняя девушка и ее муж проживали у нее. Омичка периодически пользовалась телефоном родственницы и заходила с него на свою страницу. Этим тетя мужа решила воспользоваться, она нашла в переписке интимные фото и написала девушке с фейковой страницы, — объяснили в полиции.
При проверке реквизитов, которые предлагали пострадавшей для перевода денег, выяснилось, что банковская карта зарегистрирована на приятеля подозреваемой.
Полиция возбудила уголовное дело по статье о вымогательстве (ч. 1 ст. 163 УК РФ). Теперь омичке грозит наказание — вплоть до 4 лет лишения свободы.
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